Футболист «Спартак» Литвинов: пытался подойти к дерби с ЦСКА с холодной головой

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своём дебютном дерби с ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Я понимал, что это дерби и пытался как можно скорее убрать волнение и с холодной головой подойти к этому матчу, просто стараться помочь команде по полной программе. Насколько это получалось? Я понимал, что скорее всего будут ошибки, но это футбол и все ошибаются, я пытался сразу исправить ситуацию», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.

Ранее олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников выразил уверенность, что клуб уже ничего не спасёт.