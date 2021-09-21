Кафельников: «Спартак» не спасёт ничего

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на поражение красно-белых от столичного ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Ни о чём не думаю, просто нет никаких эмоций. Нужно принимать реалии такими, какие они есть. Нет реализации? Вопрос точно не по адресу. Футболисты у нас такого уровня, другого объяснения у меня нет», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, дело не в тренере, а в качестве игроков и владельце клуба Леониде Федуне, который допустил происходящее внутри команды и вокруг неё.

«Спартак» ничего не может спасти — ни футболисты, ни владелец, который не хочет этого. Владелец клуба может навести порядок, но это за гранью его компетенции», — добавил Кафельников.

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на слухи о переговорах со «Спартаком».