Две стороны одной медали: почему поражения «Спартака» и «Зенита» в еврокубках стоит оценивать одинаково

«Спартак» стал объектом жёсткой критики по итогам первого тура Лиги Европы. Старт подопечных Руя Витории окрестили позором, и это при том, что они превзошли соперника по всем ключевым показателям, создали ряд опасных моментов, а исход встречи решила индивидуальная ошибка. В то же время «Зенит» удостоился похвалы, хотя проиграл в Лиге чемпионов с тем же счётом. Что общего в поражениях от «Легии» и «Челси» и почему результаты российских клубов заслуживают схожих оценок — в материале RT.

Накануне московский «Спартак» неудачно начал своё выступление в Лиге Европы. Подопечные Руя Витории пропустили гол на первой компенсированной минуте к основному времени матча и потерпели обидное поражение от «Легии» на своём поле. Это вызвало бурную реакцию как со стороны болельщиков, так и экспертов, позволивших себе жёсткую критику в адрес красно-белых. И это странно, ведь по игре они заметно превосходили оппонента, а судьбу противостояния решала обидная ошибка Николая Рассказова. Кроме того, за день до этого «Зенит» с аналогичным счётом уступил «Челси», но при этом заслужил восторженные отзывы от представителей футбольного сообщества.

Кто-то скажет, что сравнивать поражения «Спартака» и «Зенита» невозможно хотя бы потому, что заметно отличались как уровень их соперников, так и другие обстоятельства. Москвичи играли на «Открытие Банк Арене» с пусть и действующим чемпионом Польши, но занимающим 16-е место в таблице первенства после семи туров. В то же время петербуржцы отправились на «Стэмфорд Бридж» в гости к триумфатору Лиги чемпионов и второй команде АПЛ, уступающей «Манчестер Юнайтед» лишь по дополнительным показателям. Кроме того, Витория располагал всеми сильнейшими исполнителями, а исключением стали разве что Павел Маслов и Георгий Мелкадзе. Семак же в последний момент получил возможность выпустить на поле Вильмара Барриоса, но при этом не мог рассчитывать на Деяна Ловрена, Вячеслава Караваева и Магомеда Оздоева. И это не считая находящего в неидеальной форме Артёма Дзюбы.

На первый взгляд команды находились в абсолютно разных условиях, следовательно, между их результатами нельзя проводить параллели. Но при дальнейшем рассмотрении можно понять, что здесь гораздо больше схожести, чем кажется. И в связи с этим особенно удивительно, что один коллектив удостаивается похвалы, в то время как другой — исключительно критики.

Безусловно, гол на 91-й минуте заметно подпортил впечатление от игры «Спартака», а многих и вовсе заставил вспомнить о «позоре» десятилетней давности, чему поспособствовало и заявление владельца клуба Леонида Федуна. Тогда исход противостояния в квалификации Лиги Европы также решил мяч, пропущенный в компенсированное время. И неудивительно, что это стало поводом подогнать задачу под ответ и заявить, что красно-белые смотрелись ужасно и в очередной раз ничего не продемонстрировали на поле. Но это совсем не так.

По игре «Спартак» был заметно сильнее «Легии», что всецело подтверждают статистические данные. Хозяева превзошли гостей по ожидаемым голам (1,62 — 1,07), ударам по воротам (23:7), владению мячом (52:48) и пасам в финальной трети поля (203:131). И цифры действительно иллюстрируют положение дел. Подопечные португальского специалиста владели колоссальным преимуществом, и хоть и были вынуждены действовать против неудобного им низкого оборонительного блока противника, но регулярно находили в нём бреши. Достаточно вспомнить попытку Виктора Мозеса пробить «шведой» из пределов штрафной, прорыв Джордана Ларссона по левому полуфлангу. И это не считая фирменных стандартов, завершившихся возникновением опасных моментов с участием Самуэля Жиго. В первом случае француз не попал в ближний угол, а во втором сотряс перекладину.

И если бы не секундное замешательство Рассказова вкупе с оплошностью не отработавшего до конца Александра Ломовицкого, то встреча с «Легией» запомнилась бы не как очередной провал «Спартака» в еврокубках, а как игра упущенных возможностей. Несомненно, нашлись бы и те, кого не устроил и подобный исход, но эмоциональный фон был бы другим. Но справедливо ли, что пусть и грубая, но, по сути, единственная ошибка перечёркивает результат всей проделанной работы и заставляет забыть обо всех положительных моментах?

Ведь именно подобный огрех и решил судьбу противостояния «Зенита» с «Челси». В матче первого тура Лиги чемпионов Дмитрий Чистяков заменил Деяна Ловрена и более чем успешно сдерживал самого Ромелу Лукаку на протяжении почти всей встречи. Однако в итоге разница в мастерстве всё же сказалась. Россиянин на доли секунды оставил бельгийца и позволил тому сначала открыться себе за спину, а затем и распечатать ворота Станислава Крицюка. Проиграл ли защитник ключевое единоборство? Безусловно. Но заставляет ли это забыть про все его успехи?

Что касается игровой составляющей, то «Зенит» ожидаемо отдал мяч «Челси» и большую часть времени провёл у собственной штрафной, изредка отвечая опасными контратаками. Коллектив Сергея Семака поступал подобным образом в противостояниях с сильными соперниками и по ходу предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов, и этот план редко приносил ему успех. Разница лишь в восприятии. Если действовать подобным образом во встречах с «Лейпцигом», «Лацио» и дортмундской «Боруссией» некоторые считали зазорным, то с действующим победителем турнира — нет.

Статус противника во многом и стал причиной того, что поражение с минимальным счётом было воспринято как успех. И это даже несмотря на то, что уже в первом туре Лиги чемпионов нашлись команды, которые были даже более смелы в дуэлях с фаворитами. Тот же «Брюгге» хоть и сделал ставку на контратаки, но нанёс почти в два раза больше ударов по воротам, чем суперзвёздный «Пари Сен-Жермен» — 16:9, а «Янг Бойз» и вовсе перебил «Манчестер Юнайтед» с запасом (19:2). Да, сказалось удаление Аарона Ван-Биссаки, но уважения достойно само решение швейцарцев действовать первым номером и идти за победой, несмотря на опасность пропустить контратаку от Криштиану Роналду и компании.

Всё это не умаляет заслуг «Зенита», но даёт понять, что подобная полярность мнений при оценке их со «Спартаком» выступлений вряд ли уместна. Оба коллектива сыграли в меру своих возможностей и долгое время успешно воплощали тактический план, но в концовке немного подсели. Оборона петербуржцев стала не такой плотной, а москвичи снизили активность и дали сопернику возможность проводить контрвыпады.

Что касается Чистякова и Рассказова, то оба хоть и весьма солидно смотрелись на протяжении большей части матча, но в нужный момент подвели партнёров и обесценили свои старания. И это в очередной раз объясняет, почему первый является запасным в «Зените», а второй регулярно оказывается в эпицентре трансферных слухов. В решающий момент оба немного не доглядели за своими оппонентами, вследствие чего их команды лишились очков.

Но разве кто-то питал иллюзии относительно уровня обоих футболистов? В прошлом сезоне Чистяков появлялся на поле лишь в 16 матчах и в сумме провёл 918 минут (57,3 минуты за матч в среднем), а Рассказов и вовсе отработал в аренде в тульском «Арсенале». Помимо прочего, оба не провели ни одной игры за сборную России — и это с учётом явного дефицита исполнителей как на позиции центрального, так и правого защитников.

И если ситуации настолько схожие, то и итоги выступлений примерно одинаковые. «Зенит» выступил более чем достойно, но не прыгнул ваше головы, как «Янг Бойз». А «Спартак» хоть и проиграл, но провёл качественный матч и доминировал на поле, в очередной раз продемонстрировав прогресс в игре. Проблема лишь в том, что если петербуржцев только ждёт встреча с главным аутсайдером квартета — «Мальмё», то москвичи уже провели свою. А дальше их ждут лишь тяжелейшие испытания в виде «Наполи» и «Лестера».