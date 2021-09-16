Колосков: такое впечатление, что игроки «Спартака» первый раз увидели мяч
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«Такое впечатление, что люди на поле первый раз увидели мяч, имею в виду «Спартак». Вполне закономерный итог, нет игры, понимания того, что партнёры хотят, не было ударов сегодня. Все били на третий сектор куда-то», — цитирует Колоскова «РБ-Спорт».
Матч, проходивший в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Лирим Кастрати.
Ранее сообщалось, что в «Динамо» с юмором отреагировали на поражение «Спартака» от «Легии».