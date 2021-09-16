В «Динамо» с юмором отреагировали на поражение «Спартака» от «Легии»

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Московское «Динамо» в шутливой форме отреагировало на поражение столичного «Спартака» от варшавской «Легии» в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА.
В «Динамо» с юмором отреагировали на поражение «Спартака» от «Легии»
  • © fcdin.com / Катерина Данилова

Пресс-служба «Динамо» опубликовала видео в Twitter, в котором полузащитник столичной команды поляк Себастьян Шиманьски подмигивает камере. Ранее 22-летний хавбек играл за «Легию».

«Спартак» потерпел поражение от «Легии» в Москве со счётом 0:1. Красно-белые пропустили мяч в самой концовке игры. Это третье поражение «Спартака» подряд со старта еврокубков текущего сезона.

Следующий матч «Спартак» проведёт против «Наполи», а «Легия» сыграет с «Лестером». Обе встречи состоятся 30 сентября.

Ранее президент «Легии» Дариуш Миодуски прокомментировал победу польского клуба над «Спартаком».

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