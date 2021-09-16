Президент «Легии» высказался о победе над «Спартаком» в матче ЛЕ

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Президент «Легии» Дариуш Миодуски прокомментировал победу польского клуба над «Спартаком» в первом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА (1:0).
Президент «Легии» высказался о победе над «Спартаком» в матче ЛЕ
  • globallookpress.com
  • © Piotr Kucza

«С таким сложным соперником, как «Спартак», мы победили в гостях, поэтому мы очень счастливы», — цитирует Миодуски ТАСС.

По его словам, «Спартак» вёл игру, создавал моменты, но не смог реализовать их.

«Была ситуация, когда следовало назначить чистый пенальти, возможно, с красной карточкой игроку, что могло повлиять на игру», — добавил он.

Миодуски считает, что победа над красно-белыми в Москве повысила шансы «Легии» на выход в плей-офф Лиги Европы. Но для этого надо будет сначала взять очки в играх с «Наполи» и «Лестером».

Следующий матч «Спартак » проведёт против «Наполи», а «Легия» сыграет с «Лестером». Обе встречи состоятся 30 сентября.

Ранее известный шоумен и болельщик московского «Спартака» Сергей Белоголовцев высказался о поражении красно-белых от «Легии».

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