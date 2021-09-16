Белоголовцев считает, что чемпионат Польши по уровню догнал РПЛ

Известный шоумен и болельщик московского «Спартака» Сергей Белоголовцев высказался о поражении красно-белых от «Легии» (0:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Ощущение, что футболисты «Спартака» за год разучились играть. Ничего ни у кого не получается: ни у Промеса, ни у Понсе, ни у Ларссона. Вроде бы движутся, комбинируют, но будто завершающий удар злые колдуны украли. Внутри команды происходит что-то нехорошее. Нет ощущения единства и воплощения главного лозунга болельщиков «Спартака»: «Один за всех, и все за одного». Ощущение, что каждый бьётся за себя, за свой будущий контракт и преференции. Химия конца прошлого сезона ушла. В конце матча пропустили классический контратакующий гол. Очень слабо выглядели крайние защитники. Рассказов снова начудил. Ломовицкий совсем в игру не вписался. Конечно, футболисты могут симулировать борьбу на поле и специально не забивать мячи, но не думаю, что Виторию сливают. В «Спартаке» всё настолько плохо, что надо думать уже о своём добром имени и реноме профессионала. Вряд ли они сами себе враги. Команда такого уровня допустить себе не может», — цитирует Белоголовцева «ВсеПроСпорт».

Также шоумен добавил, что уровень чемпионата Польши догнал Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Поражение от 16-й команды Польши — это не позорище. По игре «Спартак» также мог бы быть в конце таблицы РПЛ. Между девятым и 16-м местами нет большой разницы. Мы по инерции называем лиги вроде польской слабыми. Она уже перестала быть слабее российской, и в этом ужас и беда. За последние пять лет произошёл стремительный рывок всего европейского футбола по сравнению с нами. Нефутбольные страны начинают нас обыгрывать и выглядят интереснее. Прежде всего — по движению. Мы чудовищно, катастрофически отстаём по скорости от всех. Российские клубы в игре с любой европейской командой не фавориты нигде, даже с представителями смешных в прошлом чемпионатов. «Шериф» выходит в Лигу чемпионов, и говорить, что молдавская лига слабее нашей, уже неудобно», — добавил Белоголовцев.

Ранее Гамула заявил, что российские клубы не могут хорошо выступать в еврокубках.