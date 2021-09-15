Уткин: по-прежнему непонятно, во что играет «Спартак»

Популярный блогер и бывший комментатор Василий Уткин высказал своё мнение после поражения московского «Спартака» от польской «Легии» в Лиге Европы УЕФА (0:1).

«Так устроены жизнь «Спартака», её бытие, результаты ожидания болельщиков, что о «Спартаке» уже много лет не удаётся сказать ничего нового. Моя любимая фраза на этот счёт сказана персонажем Никиты Михалкова в фильме «Жмурки»: «На бильярдном столе найти лужу дерьма и в ней утонуть». Действительно, это большой талант. Важно не то, что «Легия» сыграла качественнее. Важно то, что по-прежнему непонятно, во что играет «Спартак». Он играет в каком-то таком страшном психозе. Каждую секунду ты ждёшь какую-то «подлянку». Не поэтому ли крестится на трибуне Федун? Мне кажется, это последнее средство, которое он пока не опробовал. На неделе мы снова заговорили о том, как важно доверять российским футболистам. Как важно, чтобы они получали поддержку. В добавленное время мы видим, как Рассказов останавливается в центре поля и смотрит, как мяч катился по линии. То же самое Ломовицкий, который смотрит, как Кастрати убегает от него и замыкает эту передачу. Что надо делать на последних минутах? Выкладываться до последнего. А что делает «Спартак»? Из «Спартака» пора сделать глагол. Давайте просто введём в наш оборот глагол «проспартачить». Вот команда в среду польской «Легии» игру «проспартачила», — сказал Уткин в на своем YouTube-канале.

Ранее Прудников заявил, что в результатах «Спартака» должна быть какая-то внутренняя причина.