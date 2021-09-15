Уткин: по-прежнему непонятно, во что играет «Спартак»

Короткая ссылка
Популярный блогер и бывший комментатор Василий Уткин высказал своё мнение после поражения московского «Спартака» от польской «Легии» в Лиге Европы УЕФА (0:1).
Уткин: по-прежнему непонятно, во что играет «Спартак»

«Так устроены жизнь «Спартака», её бытие, результаты ожидания болельщиков, что о «Спартаке» уже много лет не удаётся сказать ничего нового. Моя любимая фраза на этот счёт сказана персонажем Никиты Михалкова в фильме «Жмурки»: «На бильярдном столе найти лужу дерьма и в ней утонуть». Действительно, это большой талант. Важно не то, что «Легия» сыграла качественнее. Важно то, что по-прежнему непонятно, во что играет «Спартак». Он играет в каком-то таком страшном психозе. Каждую секунду ты ждёшь какую-то «подлянку». Не поэтому ли крестится на трибуне Федун? Мне кажется, это последнее средство, которое он пока не опробовал. На неделе мы снова заговорили о том, как важно доверять российским футболистам. Как важно, чтобы они получали поддержку. В добавленное время мы видим, как Рассказов останавливается в центре поля и смотрит, как мяч катился по линии. То же самое Ломовицкий, который смотрит, как Кастрати убегает от него и замыкает эту передачу. Что надо делать на последних минутах? Выкладываться до последнего. А что делает «Спартак»? Из «Спартака» пора сделать глагол. Давайте просто введём в наш оборот глагол «проспартачить». Вот команда в среду польской «Легии» игру «проспартачила», — сказал Уткин в на своем YouTube-канале.

Ранее Прудников заявил, что в результатах «Спартака» должна быть какая-то внутренняя причина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить