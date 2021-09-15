Прудников: в результатах «Спартака» должна быть какая-то внутренняя причина

Бывший форвард московского «Спартака» Александр Прудников поделился мнением о поражении от польской «Легии» (0:1) в домашнем матче Лиги Европы УЕФА.

«Ничего рокового в поражении нет. Считаю, что «Легию», при всём уважении к этой команде, должны были побеждать. Честно говоря, по поводу этого результата очень жаль. Смена тренера? Если каждые три месяца менять тренера, это тоже к хорошему не приведёт. Нужно исправлять ошибки и побеждать. Я думаю, что здесь должна быть какая-то внутренняя причина. Это необязательно какие-то разногласия внутри команды, просто победы куются, когда мы все вместе, все должны быть единым целым. Сейчас говорят, что надо давать шанс молодёжи. Но должны быть и опыт, и молодость. У кого молодёжь будет учиться, если не будет сильных опытных игроков, тех футболистов, которые где-то что-то выигрывали. Чтобы прибавлять, должна быть конкуренция, здоровая и сильная», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

Следующий матч москвичи проведут против «Наполи», а «Легия» сыграет с «Лестером». Обе встречи состоятся 30 сентября.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Спартака» остался недоволен самоотдачей футболистов в матче с «Легией».