23 удара по воротам, травма Зобнина и роковая контратака на 91-й минуте: как «Спартак» проиграл «Легии» в Лиге Европы

«Спартак» на своём поле потерпел поражение от «Легии» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Подопечные Руя Витории владели инициативой на протяжении большей части матча и нанесли 23 удара по воротам Артура Боруца, но на 91-й минуте пропустили контратаку. Также по ходу встречи Роман Зобнин получил травму и теперь рискует пропустить дерби с ЦСКА в РПЛ.

С учётом крайне мощного состава соперников по группе матч первого тура с «Легией» приобретал особое значение для «Спартака». Потеря очков в игре с наименее сильным из оппонентов грозила заметно снизить шансы красно-белых как на попадание в плей-офф Лиги Европы, так и на успешное завершение борьбы за третью строчку. Согласно регламенту, теперь она давала путёвку в Лигу конференций — отличную возможность продолжить еврокубковый сезон и побороться за пусть и не самый значимый, но всё же международный трофей.

Помимо турнирных перспектив, встреча с «Легией» должна была ответить на вопрос, была ли победа над «Химками» в РПЛ лишь успешным эпизодом в жизни проходящего сложный этап перестройки «Спартака» или, наоборот, свидетельствовала о его постепенном возвращении в норму. И было очень кстати, что на поле «Открытие Банк Арены» вышли практически те же 11 футболистов, что четыре дня назад. Единственной коррективой стало лишь отсутствие Александра Соболева, уступившего место Джордану Ларссону. Число центральных защитников осталось прежним, но сама расстановка немного преобразилась. Руй Витория остановил свой выбор на схеме 3—4—3, в которой в одной линии со шведом располагались Эсекьель Понсе и Квинси Промес.

Что касается поляков, то они сделали всё возможное, чтобы их приезд в Россию был максимально обсуждаемым в прессе. И речь не только о торжественном вручении футболки с первым номером Станиславу Черчесову. Если верить СМИ, то клуб потратил около 2,5 млн рублей, чтобы разместить несколько рекламных баннеров в столице. На них были изображены футболисты «Легии» и размещена подпись «Москва, мы вернулись». Это было своего рода отсылкой к очному противостоянию команд десятилетней давности. В августе 2011 года «Легия» вырвала победу со счётом 3:2 и пробилась в групповую стадию Лиги Европы, а победный мяч был забит Янушем Голом на 90-й минуте. Фанаты красно-белых не оставили это без внимания и ответили оскорбительным плакатом.

И на поле поляки вели себя не менее дерзко, чем за его пределами. В первом тайме «Легия» хотя и создала меньше моментов, но не стеснялась ни прессинговать, ни атаковать большими силами. Правда, большинство выпадов возникали за счёт длинных забросов вперёд, за которые пытался цепляться габаритный Махир Эмрели. Потревожить Александра Максименко удалось лишь Лукиньясу, чей дальний удар получился не особо опасным.

«Спартак» же действовал довольно смело, что, в частности, выражалось в активном подключении к атакам Георгия Джикии. Судя по всему, россиянин посмотрел последние матчи «Челси» и решил перенять опыт Антонио Рюдигера, также очень часто совершающего рывки к штрафной противника. И это казалось достаточно неожиданным, ведь при Тедеско подобные рейды совершал его коллега Самуэль Жиго.

Тем не менее основное внимание коллектив Витории сосредоточил на флангах, куда, помимо вингеров, активно врывались Айртон и Виктор Мозес, а иногда и Наиль Умяров. «Легия» зачастую располагалась чересчур компактно, что оставляло сопернику слишком много свободы на бровках. Поэтому неудивительно, что большинство ударов по воротам Артура Боруца было нанесено после смещений с края в центр. Исключением стали лишь кивок головой Жиго, замыкание Понсе в штрафной и дальний выстрел Йоррита Хендрикса. Нидерландец начал встречу на скамейке запасных, но уже на 24-й минуте сменил получившего травму Романа Зобнина.

По ходу второго тайма давление на ворота «Легии» лишь возрастало, ввиду чего в собственной штрафной зачастую вынуждены были оказываться пять-шесть футболистов гостей. И пробиться через такую массированную оборону противника у «Спартака» не получалось. Часть ударов застревала в защитниках, а другие шли мимо цели. Выше ворот пробил Мозес, а Жиго угодил в перекладину из выгодной позиции. Кстати, момент с участием француза вновь стал результатом удачного розыгрыша углового — одна из визитных карточек красно-белых периода Витории.

Временами работал и высокий прессинг, в котором здорово проявляли себя как Понсе, так и Ларссон. И если успешные действия аргентинца в данном аспекте не стали сюрпризом, то швед приятно удивил. На старте сезона он не горел желанием отрабатывать без мяча, но заметно изменил своё отношение к делу. А в одном из эпизодов до конца поборолся и Айртон, чуть было не наказавший поляков за неудачный пас на Боруца. Бразилец был близок к тому, чтобы опередить голкипера и впоследствии поразить пустой створ, но ему не хватило долей секунды.

Удержать высокий темп на протяжении всей встречи хозяевам не удалось. Ближе к концовке скорости на поле упали, что было явно в пользу гостей. «Легия» стала всё чаще владеть мячом и заходить на чужую треть поля, а на 78-й минуте и вовсе чуть было не шокировала местных болельщиков. Эмрели откликнулся на подачу в штрафную с фланга и пробил головой, но «Спартак» спасла штанга.

Вплоть до компенсированного времени к игре красно-белых было сложно предъявить претензии. Да, они не могли взломать низкий оборонительный блок противника, но разве это было новостью? Подобные проблемы спартаковцы испытывали ещё при Тедеско, а после прихода на пост главного тренера Витории в этом плане мало что изменилось. В то же время регулярно возникающие моменты у ворот Боруца могли быть причиной того, что наставник долгое время не производил замен. Лишь на 69-й минуте вышел Александр Ломовицкий, а Зелимхан Бакаев и Александр Соболев и вовсе получили шанс проявить себя лишь за восемь минут до окончания основного времени. Причём первые двое взяли на себя функции левого и правого латералей, что нетипично для обоих.

И тем примечательнее, что именно на фланге и был организован гол в ворота «Спартака». На первой компенсированной минуте вышедший на замену Эрнест Мучи воспользовался замешательством Рассказова и прорвался по левому краю, после чего исполнил прострел в штрафную. Ломовицкий не успел за ещё одним запасным в лице Лирима Кастрати и позволил тому в падении замкнуть передачу.

Итог первого матча «Спартака» в Лиге Европы получился неутешительным. Красно-белые нанесли в три раза больше ударов по воротам (23:7), но всё равно проиграли «Легии» и не смогли «смыть позор» от предыдущего поражения. Именно так задачу на первую встречу группового этапа сформулировал владелец клуба Леонид Федун. В следующем туре подопечных Витории ждёт куда более серьёзное испытание. На стадионе имени Диего Армандо Марадоны они сыграют с «Наполи».