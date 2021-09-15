Владелец «Легии» вручил Черчесову футболку команды с первым номером

Владелец варшавской «Легии» Дариуш Миодуски встретился с бывшим наставником национальной команды России Станиславом Черчесовым.

Пресс-служба варшавского клуба опубликовала на официальной странице в Instagram фотографию, на которой Дариуш дарит тренеру футболку с номером «1».

Напомним, Черчесов возглавлял «Легию» с 2015 по 2016 год. В сезоне-2015/16 команда под его руководством выиграла чемпионат и Кубок Польши.

15 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы между между московским «Спартаком» и «Легией». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.

Ранее «Легия» разместила рекламные баннеры на нескольких зданиях Москвы перед матчем со «Спартаком».