На зависть «Зениту» и «Спартаку»: как в «Локомотиве» заработала «западная» стратегия развития клуба

«Локомотив» укрепляется в статусе одного из самых развивающихся клубов РПЛ. Приход главного идеолога команд системы «Ред Булл» Ральфа Рангника оказал серьёзное влияние на трансферную политику команды и сместил её вектор в сторону приобретения молодых и перспективных футболистов с целью последующей перепродажи. В этом плане подход железнодорожников может являться примером для других представителей РПЛ, включая её лидеров в лице «Зенита» и «Спартака».

Подопечные Марко Николича продолжают уверенно двигаться по сезону чемпионата России, попутно подтверждая статус одной из самых привлекательных и развивающихся команд турнира. При этом железнодорожники не только демонстрируют современный по европейским меркам футбол, но и подкрепляют его интересной и дальновидной трансферной политикой, направленной на раскрытие потенциала молодых отечественных и иностранных игроков. Всё это делает «Локомотив» одним из самых перспективных коллективов РПЛ, и наблюдать за его становлением и трансформацией весьма любопытно.

И это особенно интересно, если вспомнить, на фоне каких перестановок «Локомотив» подходил к старту нынешнего первенства. Совсем недавно в нём сменилось руководство, а летом красно-зелёные начали сотрудничество с известным в Европе специалистом Ральфом Рангником. В своё время немец успел поработать главным тренером «Хоффенхайма» и «Штутгарта», а впоследствии стал идеологом коллективов системы «Ред Булл»: «Лейпцига», «Зальцбурга», «Нью-Йорка» и «Брагантино». Возможность пользоваться услугами такого профессионала казалась огромным подспорьем для железнодорожников, однако ажиотаж поутих, после того как вскрылись некоторые подробности.

Во-первых, в «Локомотиве» Рангника представляли как нового директора по спорту и развитию, однако сам немец не стал подтверждать своё назначение на эту должность. В СМИ же сообщалось, что он будет лишь исполнять роль советника и консультировать руководство относительно трансферов. Во-вторых, скепсис вызвало назначение Томаса Цорна на должность технического директора и появившиеся после этого в прессе слухи о распродаже футболистов. В свете этого многие вспомнили период функционера в «Спартаке», когда за кратчайший срок его покинули многие действующие лидеры — Луис Адриано, Зе Луиш, Фернандо.

Именно тогда в СМИ сообщалось, что из «Локомотива» могут уйти Фёдор Смолов, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов и другие, но в итоге был продан лишь возрастной Гжегож Крыховяк. С одной стороны, даже в 31 год поляк оставался одним из лидеров железнодорожников и наверняка мог входить в топ-20 лучших игроков РПЛ, но логика в этом трансфере всё же была. Его контракт истекал в 2022 году, поэтому уже следующим летом он мог уйти в статусе свободного агента. Судя по всему, красно-зелёные не были заинтересованы в продлении соглашения и решили заработать хоть какие-то деньги.

Однако трансферы на вход оказались гораздо более любопытными и продемонстрировали, в каком направлении планирует развиваться клуб. По информации Transfermarkt, летом «Локомотив» потратил около €30 млн на новые приобретения, абсолютное большинство которых стало покупками на перспективу. Средний возраст новичков составил всего 22,8 года, а в их число вошли как подающие надежды россияне, так и иностранцы. Самыми возрастными стали 25-летние экс-защитник «Байера» Тин Едвай и бывший форвард «Утрехта» Гирано Керк. А одними из самых обсуждаемых событий стали аренда атакующего хавбека «Челси» Фаустино Анджорина и приглашение опорника «Кана» Алексиса Бека-Бека.

Отдельно стоит отметить историю с покупкой двух воспитанников ЦСКА — Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна, в общей сложности обошедшихся железнодорожникам в €12 млн. На первый взгляд, сумма компенсации может показаться завышенной — всё-таки ни один из них не был твёрдым игроком основы армейцев, лишь изредка получая шансы проявить себя на поле. Первый практически лишился игрового времени после появления в клубе Максима Мухина (между прочим, экс-опорника «Локомотива»), а второй не мог обойти своих конкурентов Чидеру Эджуке и Ивана Облякова, с недавних пор вынужденного исполнять роль левого защитника. Тем не менее на трансфере обоих настаивал Рангник, лично созванивавшийся с родителями, агентами и самими спортсменами.

Пока судить об уровне приобретённых игроков равно. Многие из них успели дебютировать лишь в матче седьмого тура с «Крыльями Советов», а Марадишвили и Анджорин суммарно провели на поле лишь 20 минут. Но если Керку пока не удалось сходу влиться в новый коллектив, то Едвай, Бека-Бека и Тикнизян выступили вполне успешно. Результативными действиями они хоть и не отметились, но хорошо исполняли свои функции. Во многом это и помогло подопечным Николича одержать четвёртую победу и ненадолго возглавить турнирную таблицу РПЛ. Правда, уже спустя два часа их сместил «Зенит».

В целом, нынешний подход «Локомотива» к формированию команды напоминает тот, что применяется в тех же «Лейпциге» или «Зальцбурге». Клуб закупает талантливых молодых футболистов, подходящих под конкретную тактическую схему и способных комфортно развиваться внутри неё, а также имеющих перспективу дальнейшей перепродажи. И в нынешних условиях это кажется наиболее логичным путём. Это не только позволяет сохранять целостность и постоянно прогрессировать, но также может помочь стать частью европейского рынка и постепенно улучшать финансовое состояние.

За последнее время неоднократно сообщалось, что одной из целей железнодорожников является сокращение зависимости от главного спонсора — компании «РЖД». И подобная трансферная политика как раз может помочь в этом. Несомненно, сходу увидеть плоды данной работы не удастся, но в перспективе приобретённые летом 2021 года футболисты вполне могут быть выгодно проданы в другие российские или зарубежные клубы.

В этом плане примером для «Локомотива» может стать тот же австрийский «Зальцбург», на протяжении последних семи лет ежегодно зарабатывающий на трансферах. Суммарно за этот период представители не самого сильного и раскрученного первенства континента продали футболистов на сумму €434,15 млн, а на приобретение новых потратили лишь €103,84 млн. При этом через клуб прошли такие известные игроки, как Эрлинг Холланд, Садио Мане, Доминик Собослаи, Дайо Упамекано, Наби Кейта и даже Вандерсон, ныне защищающий цвета «Краснодара».

В своё время в России похожее практиковал ЦСКА, когда приобретал талантливых иностранцев, взращивал и продавал за большие деньги в клубы Бундеслиги, Серии А и АПЛ. Но со временем скаутская служба армейцев стала работать не настолько успешно, вследствие чего КПД заметно снизился. Поэтому в последнее время одним из ярких примеров реализации подобной стратегии являлся «Ростов». В этом плане самым успешным был прошлый год, по итогам которого жёлто-синие заработали €19,55 млн на трансферах, большую часть из них (€10,02) впоследствии пустили на комплектование нового состава — классический пример развития многих европейских коллективов среднего класса.

Правда, если «Ростов» в основном отдавал игроков конкурентам из РПЛ, то у большинства новобранцев «Локомотива» есть потенциал продолжить карьеру в Европе. В основном это касается тех же Бека-Бека, Едвая, Керка и Анджорина, на которого москвичи имеют право приоритетного выкупа. Да, полноценная покупка англичанина обойдётся в €17 млн, но это может быть оправданным вложением. По такой же схеме и примерно за такие же деньги ЦСКА в 2019 году забрал Николу Влашича у «Эвертона», а потом продал его в «Вест Хэм» за €30 млн.

И в свете нынешнего положения РПЛ в европейском футболе подобный подход кажется наиболее логичным и целесообразным. Чтобы начинать зарабатывать, отечественным коллективам необходимо стать частью европейского рынка, а единственный способ сделать это — занять в нём своё место и начать активное взаимодействие с другими его представителями. И «Локомотив» движется в этом направлении, как приглашая талантливых иностранцев и россиян, так и начав сотрудничество с Рангником. Слово такого мэтра может иметь решающее значение как в ходе переговоров с потенциальными новичками, так и их последующей продаже.

В этом плане железнодорожники качественно выделяются на фоне большинства грандов РПЛ, не имеющих такого чёткого вектора развития. ЦСКА старается двигаться в аналогичном направлении, но испытывает серьёзные проблемы с подбором кадров — причём как среди игроков, так и тренеров. Назначения Ивицы Олича и Алексея Березуцкого на должность главного тренера пока не оправдали себя, а трансферная политика вызывает много вопросов. Особенно удивительными стали всё те же расставания с перспективными Марадишвили и Тикнизяном, а также отказ от попытки компенсировать потерю Влашича. В итоге, армейцы хоть и завершили период дозаявок в огромном плюсе (€41,83 млн), но не усилили состав. Всё это говорит либо о наличии серьёзных финансовых проблем, либо о многочисленных неудачах при ведении переговоров. Так или иначе, но летом говорилось об интересе красно-синих к ряду футболистов, но всё это осталось на уровне слухов.

Что касается остальных, то в «Спартаке» вновь настали смутные времена, вследствие чего говорить о какой-либо стратегии развития не приходится, в последние два года не придерживается чёткой линии и «Краснодар», а делать выводы по «Динамо» и «Рубину» пока преждевременно. Влияние иностранцев Сандро Шварца и Желько Бувача в первом случае, а также имеющих опыт работы за рубежом Леонида Слуцкого и Олега Яровинского — во втором определённо сказывается, но оба проекта находятся на ранней стадии и дивиденды оценивать сложно. Кроме того, москвичи всё равно продолжают тратить больше, чем получать, что вполне может привести к негативным последствиям.

Что касается «Зенита», то сильнейший клуб России последних лет продолжает держаться особняком и осуществлять дорогостоящие вливания в коллектив. Только за четыре последних сезона петербуржцы потратили на €80,27 больше, чем впоследствии выручили. Да, всё это помогло им три раза подряд выиграть чемпионат страны и обеспечить себе путёвку в Лигу чемпионов, но в самом еврокубке результаты были неудовлетворительными — дважды подопечные Сергея Семака финишировали последними в своих группах, непросто будет и в этот раз. Побороться с «Челси» и «Ювентусом» за выход в плей-офф будет архисложно, да и соперничество с «Мальмё» за путёвку в Лигу Европы обещает получиться непростым.

Но с учётом падения России в таблице коэффициентов УЕФА и тем фактом, что уже в скором времени представители РПЛ могут перестать получать прямую путёвку в Лигу чемпионов, «Зениту» может стать нечем компенсировать огромные затраты. Сейчас их частично покрывают доходы от попадания в главный еврокубок (€15,64 млн за выступление на групповой стадии), но в отсутствие этого у петербуржцев могут возникнуть проблемы с финансовым фейр-плей.