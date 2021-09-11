«В клубе умеют считать деньги»: Непомнящий о трансферной политике ЦСКА, прогрессе Дивеева и проблемах Чалова

Болельщикам футбольного ЦСКА стоит спокойнее относиться к пассивной трансферной кампании в летний период дозаявок. Такое мнение в интервью RT высказал известный тренер Валерий Непомнящий. По его словам, руководство клуба поставило перед Алексеем Березуцким задачу использовать уже имеющихся в составе игроков. Также специалист отметил прогресс Игоря Дивеева, объяснил, с чем связаны проблемы Фёдора Чалова, и рассказал, кем можно заменить Марио Фернандеса на правом фланге обороны.

— В летнее трансферное окно ЦСКА заработал около €43 млн, продав Николу Влашича, Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна, а также отдав в аренду Арнора Сигурдссона. При этом армейцы не совершили ни одной большой покупки. С чем может быть связано подобное решение красно-синих?

— ЦСКА и на этот раз остался ЦСКА, уж извините за тавтологию. Тратить деньги, даже если они имеются, в такое трансферное окно не совсем целесообразно. У команды серьёзный бонус в виде отсутствия еврокубков. Руководство поставило перед Алексеем Березуцким задачу использовать тех игроков, которые есть в наличии.

— Не самые удачные приобретения прошлого года (Бруно Фукс и Адольфо Гайч) могли сказаться?

— Там умеют считать деньги. Повторюсь: сейчас у тренера появилась возможность дать подопечным шанс прибавить и выйти на новый уровень. Уверен, тот же Фукс ещё будет появляться на поле. Да и Чидера Эджуке проявляет себя всё ярче и ярче. Существует проблема роста, и это абсолютно нормальный процесс. Но пример нигерийца свидетельствует о том, что если футболист играет и ему доверяют, то он растёт.

— Согласно данным Transfermarkt, «Локомотив» обошёл армейцев по стоимости состава и вышел по этому показателю на четвёртое место среди клубов РПЛ. Это говорит о том, что красно-синие перестали быть претендентами на путёвку в Лигу чемпионов?

— На мой взгляд, ориентироваться на данный показатель не совсем корректно. Прошлый сезон, когда ЦСКА выпал из обоймы команд, участвующих в еврокубках, должен стать сильным мотивирующим фактором. Нужно играть этим составом, реализовать потенциал футболистов и бороться за возвращение в Европу.

— Говоря о составе, вопросы начинаются уже с вратарской позиции, ведь замены Игорю Акинфееву нет. Является ли проблемой, что дублёрами ветерана стали 17-летний Владислав Тороп и 19-летний Данила Боков?

— Игорю дай Бог здоровья, чтобы он играл как можно дольше. Его роль в команде громадная. Но он и сам начинал в 16. Можете не сомневаться, с Акинфеевым этот вопрос обсуждался. И если он видит в сменщиках потенциал, то нет причин для беспокойства.

— Также у ЦСКА нет замены Марио Фернандесу на правом фланге обороны. А на противоположном уже не столь уверенно чувствует себя Георгий Щенников.

— Да, Марио блестяще выполняет роль атакующего флангового защитника. Но у армейцев есть исполнители, которые способны его заменить. Нужно понимать, что при расстановке в три центральных защитника функции крайних меняются. Например, там могут сыграть Бактиёр Зайнутдинов и Константин Кучаев. При этом опорник должен уметь вовремя закрывать фланг или опускаться в зону центральных защитников.

— Максим Мухин в состоянии справиться с поставленной задачей?

— Мне он очень нравится. Мухин умеет встроить себя в игру, грамотно подстраивается под ситуацию на поле. Все его передвижения разумны и экономны. Единственное, Максиму пока не хватает мышечной массы, ему необходимо прибавить в физическом плане. Но потенциал у парня очень высокий. Неслучайно его уже в 19 лет вызывают в национальную команду.

— В обойме ЦСКА сейчас пять центральных защитников: Игорь Дивеев, Виктор Васин, Седрик Гогуа, Фукс и Хёрдур Магнуссон. При этом двое последних травмированы и нескоро вернутся в строй. Получится ли у Березуцкого выстроить надёжную игру в обороне с таким подбором игроков?

— Алексею проще решить эту проблему, поскольку он сам был центральным защитником. Тренер способен помочь тому же Васину, который регулярно допускает результативные ошибки. Я всегда считал Виктора очень хорошим футболистом. Очевидно, у него есть психологические проблемы, но должна же эта чёрная полоса закончиться.

— Дивеев, напротив, постепенно приобретает статус незаменимого даже в сборной. Его можно назвать лидером обороны ЦСКА?

— Я считаю Игоря одним из лучших на своей позиции в стране. Он достаточно быстрый, умеет читать игру, хорош в единоборствах. Прибавит в первом пасе — и станет защитником без изъянов.

— Видите в паре с Дивеевым Яку Бийола? Он хотя и является номинальным полузащитником, теперь располагается в центре обороны не только в ЦСКА, но и в сборной Словении.

— Честно говоря, когда Бийол и Кристиян Бистрович появились в команде, думал, что они не соответствуют уровню москвичей. Но в последнее время Яка прибавил. И тренеры не зря ему доверяют.

— На данный момент в команде сразу девять хавбеков, пятеро из которых — россияне. Но вызов от Валерия Карпина получил лишь Мухин. Это свидетельствует о недостаточном уровне остальных?

— В сборной есть проблемные позиции, но игроков середины поля более чем достаточно, и все они высококлассные. Поэтому непопадание в национальную команду тех же Ильзата Ахметова и Ивана Облякова не говорит о том, что они слабые футболисты.

— Кажется, Ахметов и Обляков перестали прогрессировать. Три года назад они в составе красно-синих обыгрывали «Реал» в Лиге чемпионов, но так и не вышли на принципиально новый уровень. В чём причина?

— Да, оба очень ярко начинали в ЦСКА. Они выходили в стартовом составе и проявляли себя. Потом Ильзат получил травму, Ивана принялись использовать на разных позициях. В итоге игра футболистов потускнела. Несмотря на то что ребят использовали в опорной зоне, я вижу в них созидателей.

— Нынешний сезон является для них определяющим?

— Очень важно, что Обляков и Ахметов сейчас постоянно играют. Нет никаких сомнений, что они обладают высоким потенциалом. Березуцкий должен помочь им его раскрыть.

— Вспоминая матчи с «Реалом»: первую скрипку в ЦСКА тогда играл Никола Влашич. Есть ли у армейцев внутренние резервы, чтобы безболезненно его заменить?

— Потеря хорвата существенна для ЦСКА. После его ухода повышается значимость Ахметова, Облякова, и в первую очередь — Алана Дзагоева. Вышеназванные футболисты должны это ощущать на себе и понимать, какая важная задача сейчас стоит перед ними.

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— Пару лет назад Евгений Гинер не отпустил Фёдора Чалова в «Кристал Пэлас». Не противоречит ли данному решению трансфер Влашича в «Вест Хэм»?

— Во-первых, у ЦСКА на тот момент не было равноценной замены нападающему. Во-вторых, его было рано продавать. Да, Чалов провёл качественный сезон в России, но это не говорит о том, что он так же ярко проявил бы себя в Англии.

— Связан ли спад в игре Фёдора с тем несостоявшимся переходом?

— Чалов слишком много занимается самокопанием. Он чересчур требователен к себе и очень тяжело переживает неудачные матчи. Это не даёт ему раскрыться. Сейчас я смотрю на Чалова, и он совершенно не напоминает себя в молодёжке. Тогда он шёл в обводку, забивал, а сейчас у него слишком много индивидуальных ошибок.

— Как вновь обрести уверенность?

— Это работа тренера — быть психологом и помочь игроку. Фёдору нужно успокоиться, ведь он прекрасно всё умеет.

— Способен ли ЦСКА решать серьёзные задачи в РПЛ с парой нападающих Чалов — Заболотный?

— Для РПЛ это сильный дуэт форвардов. Если мы говорим об игре в три центральных защитника, можно использовать их вместе. Заболотного я бы держал ближе к воротам, чтобы Чалов имел возможность действовать из глубины. У меня есть всего одна претензия к Антону: он слишком эмоционален, готов всех разорвать в клочья. Иногда это ему мешает.

— Получается, то, чего не хватает Чалову, с избытком есть у Заболотного. Это поможет им добиться взаимопонимания на поле?

— Есть же такое выражение: «Недостатки — продолжение достоинств». Выходит, одному добавить, а другому убавить. Тогда всё получится.

— Но всё же Чалова и Заболотного сложно назвать бомбардирами. Не кажется ли вам, что ЦСКА не хватает нападающего уровня Вагнера Лава, Жо, Сейду Думбия, Ахмеда Мусы?

— В российском футболе легионеры девальвированы. То, что было раньше и сейчас, невозможно сравнивать. Уровень иностранцев упал, и не только в ЦСКА. Если прежде мы могли заинтересовать их деньгами, то теперь нет. Наш футбол для них непривлекателен.

— В таком случае ЦСКА поступает правильно, делая ставку на молодёжь? Например, в матче с «Ахматом» дебютный гол во взрослом футболе забил 19-летний Владислав Яковлев.

— В этой игре он мне очень понравился. Вышел и здорово себя проявил. Посмотрим, как часто Владислав будет попадать в состав. Вопросов нет, в коллективе собраны хорошие молодые исполнители. Задача тренеров — помогать им развиваться.

— ЦСКА всегда славился стабильностью и неизменно ставил перед собой самые высокие задачи. С 2012 по 2014 год вы были советником Гинера и знаете внутреннюю кухню не понаслышке. Скажите, у болельщиков есть повод для тревоги?

— Я хочу, чтобы они понимали: времена меняются. Футбольный клуб — живой организм. И там происходят такие же процессы, как и у человека. Бывает, случаются травмы, болезни или ещё что-нибудь. Руководство всегда очень серьёзно относится к репутации клуба. Нужно оставаться вместе и бороться за самые высокие места.