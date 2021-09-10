СМИ: Зайнутдинов может уйти из ЦСКА

Короткая ссылка
Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов может перейти в другой клуб.
СМИ: Зайнутдинов может уйти из ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Как сообщает Sports.kz, 23-летний хавбек сборной Казахстана рассматривает варианты ухода из клуба, поскольку не имеет достаточной игровой практики.

СМИ сообщали, что Зайнутдиновым интересовался «Ростов», а также клубы из Восточной Европы.

Зайнутдинов в сезоне-2021/22 провёл два матча в составе армейской команды, однако не запомнился результативными действиями.

Ранее журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о причинах срыва перехода испанского вингера Самуэля Кастильехо из «Милана» в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить