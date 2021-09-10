СМИ: Зайнутдинов может уйти из ЦСКА
- РИА Новости
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Как сообщает Sports.kz, 23-летний хавбек сборной Казахстана рассматривает варианты ухода из клуба, поскольку не имеет достаточной игровой практики.
СМИ сообщали, что Зайнутдиновым интересовался «Ростов», а также клубы из Восточной Европы.
Зайнутдинов в сезоне-2021/22 провёл два матча в составе армейской команды, однако не запомнился результативными действиями.
Ранее журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о причинах срыва перехода испанского вингера Самуэля Кастильехо из «Милана» в ЦСКА.