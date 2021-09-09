Арустамян заявил, что переход Кастильехо в ЦСКА сорвался из-за агентов

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о причинах срыва перехода испанского вингера Самуэля Кастильехо из «Милана» в ЦСКА.

«ЦСКА согласовал с «Миланом» бесплатную аренду Самуэля Кастильехо. Дальше предстояло договориться о деталях с испанцем, который также был готов ехать в Россию. Буквально за пару дней рядом с ним образовалось новое агентство. Кастильехо зарабатывал в «Милане» €2 млн, ЦСКА был готов взять этот оклад на себя. А за день до окончания окна в агентстве потребовали: €3,5 млн оклад для Саму и ещё €1 млн — комиссия агентству. Это важный нюанс: €1 млн — это не стоимость аренды, которая полагалась «Милану», а именно комиссионные агентству. ЦСКА на эти условия не пошёл. Армейцы посчитали, что их воспринимают как бездонную бочку: раз это Россия, значит, можно стрясти максимум. А зарплат в €3,5 млн в ЦСКА нет. Согласиться на условия Кастильехо значило бы нарушить внутренний клубный лимит зарплат», — написал Арустамян в своём Telegram.

В прошлом сезоне Кастильехо провёл 43 матча за «Милан», в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в Италии сообщили, что Кастильехо не перейдёт в ЦСКА.