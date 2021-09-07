Покупка Крицюка, аренда Анджорина, продажа Влашича: с какими составами клубы РПЛ подходят к закрытию трансферного окна

Действующий чемпион страны «Зенит» укрепил вратарскую линию Станиславом Крицюком и сохранил Сердара Азмуна, а «Локомотив» потратил на рынке больше остальных российских клубов. ЦСКА заработал почти €43 млн и не смог арендовать Саму Кастильехо у «Милана», а в «Спартаке» заявили о доверии к Рую Витории. «Рубин» не стал продавать Хвичу Кварацхелию и не сумел пополнить состав Константином Кучаевым, а «Краснодар» ищет новый коллектив для Магомеда-Шапи Сулейманова. С какими составами российские клубы подходят к закрытию летнего трансферного окна — в материале RT.

Точечное усиление «Зенита»

Действующий чемпион страны «Зенит» перед закрытием летнего трансферного окна решил сразу две ключевые проблемы. Во-первых, был найден сильный голкипер в пару к Михаилу Кержакову. Во-вторых, удалось сохранить Сердара Азмуна.

Вратарскую линию клуб усилил Станиславом Крицюком, который провёл два матча за сборную России. По данным Transfermarkt, за него петербуржцы заплатили португальскому «Жил Висенте» €2 млн. С самим футболистом подписан контракт на сезон с опцией пролонгации ещё на один.

Новичка сине-бело-голубые, как всегда, представили с фантазией. О его переходе сообщили с помощью презентации, сделанной в PowerPoint. При этом на ролик наложили песню группы «Ленинград» «Экстаз» со словами «ты просто космос, Стас».

«Наверное, для меня это самый большой вызов, и очень волнующе, каким он получится. Испытываю положительное волнение и с нетерпением жду, когда вся команда вернётся из сборных и мы начнём полноценно тренироваться», — приводит слова Крицюка официальный сайт «Зенита».

Что касается Азмуна, то его СМИ отправляли в целый ряд известных европейских клубов, но нападающий пока остался в России. По словам иранца, ему поступали предложения от «Лиона», «Байера», «Ромы» и «Тоттенхэма», но клуб их отклонил.

Впрочем, по информации Corriere dello Sport, римляне сохраняют интерес к форварду и намерены подписать его следующим летом в статусе свободного агента. Контракт Сердара с «Зенитом» истекает в конце июня 2022-го.

Не исключено, что петербуржцы продлят его, как сделали это с Дугласом Сантосом. Новое соглашение бразильца действует до окончания сезона-2025/26.

Массовая закупка «Локомотива»

Однако самым активным российским клубом на трансферном рынке остаётся «Локомотив». За летнее окно железнодорожники потратили более €30 млн, обойдя по данному показателю всех конкурентов по РПЛ.

В начале сентября красно-зелёные мощно завершили кампанию. Сначала за €6 млн был выкуплен у нидерландского «Утрехта» правый вингер Гирано Керк. Затем завершилась эпопея с переходом из «Челси» 19-летнего атакующего полузащитника Тино Анджорина. Как и ожидалось, действующий победитель Лиги чемпионов арендован у лондонцев на год с правом приоритетного выкупа. Зарплата футболиста, по данным «РБ-Спорта», составит €1,5 млн за сезон. За российский коллектив легионер будет выступать под десятым номером, который прежде принадлежал легенде клуба Дмитрию Лоськову.

Наконец, москвичи организовали заметный внутренний трансфер — за €7 млн приобрели у ЦСКА опорника Константина Марадишвили, который в текущем сезоне потерял место в основе армейцев. Ранее по аналогичному маршруту проследовал Наир Тикнизян. Генеральный директор красно-синих Роман Бабаев сообщил, что «Локо» пообещал полузащитнику молодёжной сборной России место в стартовом составе и «многократное увеличение заработной платы».

По словам отца спортсмена Кобы, его сын перешёл в стан трёхкратных чемпионов страны не из-за денег, а ради дальнейшего развития.

«Трансфер — просто шаг вперёд, шаг к прогрессу, возможность открывать новые перспективы и новые задачи. Не более того», — приводит слова мужчины Sport24.

Любопытно, но сразу после подписания Марадишвили клубу запретили регистрировать новичков из-за долга перед бывшим защитником команды Соломоном Кверквелией. В «Локо» пообещали в ближайшее время выполнить предписание РФС.

Солидный заработок ЦСКА

Пока один столичный гранд тратит немалые деньги на усиление состава, другой зарабатывает больше всех. Речь о ЦСКА, который в нынешнее трансферное окно получил почти €43 млн за Николу Влашича (€30 млн), Марадишвили (€7 млн), Тикнизяна (€5 млн), а также аренду Арнора Сигурдссона (€800 тыс.).

В свою очередь, армейцы, если верить сообщениям СМИ, намеревались укрепить ряды правым вингером «Милана» Саму Кастильехо, но потерпели неудачу.

Якобы московский коллектив был готов арендовать испанца, но в Италии настаивали на включении в договор опции выкупа за €8—10 млн. В один момент казалось, что сделка близка к завершению, но в понедельник российские СМИ сообщили о прекращении переговоров. Причина — нежелание ЦСКА платить за аренду.

Тем временем Бабаев рассказал, что красно-синие могли заработать на Влашиче даже больше, чем получили в итоге, — €35 млн. Такую сумму за хорвата был готов выплатить «Зенит», но в столичном клубе ответили отказом.

Трансферные метания «Спартака»

А вот кампанию «Спартака» сложно назвать удачной. Десятикратные чемпионы России пока ограничились выкупом трансфера Виктора Мозеса и вызвавшим вопросы у болельщиков приобретением защитника Максимилиано Кауфриза. При этом команду покинул ключевой опорник Алекс Крал.

Неудивительно, что в последние дни красно-белые пытаются укрепить линию полузащиты. Закрыть дыру в составе они намерены за счёт Данила Глебова. 21-летний футболист является ключевым исполнителем «Ростова», а весной в составе молодёжной сборной России ездил на Евро-2020.

По данным Eurostavka, столичный гранд готов заплатить за хавбека €5 млн, однако всё будет зависеть от того, договорится ли «Ростов» о переходе Габриэла Пиреса из «Бенфики». Пока «Спартак» ограничился решением сохранить Георгия Мелкадзе и отказаться от услуг защитника «Балтики» Артёма Макарчука.

По всей видимости, в ближайшее время сохранит свой пост и главный тренер Руй Витория. В субботу в клубе отметили, что португалец «пользуется полной поддержкой руководства».

«Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации», — сообщил Sport24 глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Подтвердило данную информацию и португальское издание A Bola. Якобы на данной встрече специалисту «выразили полное доверие».

Главная удача «Рубина»

Тем временем занимающему пятое место в турнирной таблице РПЛ «Рубину» удалось решить, пожалуй, ключевую задачу лета. Казанцы удержали в своих рядах главную звезду команды Хвичу Кварацхелию.

Ещё в августе казалось, что грузин вот-вот покинет Казань. В частности, сообщалось о предметном интересе к нему со стороны «Тоттенхэма». Но в начале сентября в казанском клубе заявили, что пока полузащитника продать не вышло.

«Хвича едет в сборную Грузии и пока остаётся в «Рубине». Предложения от «Тоттенхэма» не поступило», — приводит РБК слова генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова.

В Италии же сообщили, что «Милан», который тоже активно интересовался

Хвичей, даже не стал делать официальное предложение из-за слишком высокой стоимости — €20 млн.

Попутно казанцы попытались взять в аренду у ЦСКА Константина Кучаева, который при Алексее Березуцком выпал из основы, но получили отказ. Речь шла о соглашении на год с правом выкупа.

Работа на выход «Краснодара»

«Краснодар», напротив, пытается найти новую команду для одного из самых именитых воспитанников клубной академии — Магомеда-Шапи Сулейманова. Ещё пару лет назад вингер входил в число наиболее талантливых молодых футболистов страны. А в 2019-м южане отказались продавать его в дортмундскую «Боруссию» более чем за €20 млн.

Спустя два года ситуация кардинально изменилась. Полузащитник окончательно потерял место в старте и в текущем сезоне лишь раз вышел на поле с первых минут. В последних двух матчах РПЛ с «Локомотивом» и «Рубином» он остался в запасе.

По сведениям «РБ Спорта», «быки» предложили услуги Сулейманова «Уралу» и турецкому «Кайсериспору». В Екатеринбурге это уже опровергли и подчеркнули, что не ведут переговоров по Магомеду-Шапи. А вот «Ахмат» и «Нижний Новгород», по последней информации, намерены арендовать спортсмена с правом последующего выкупа.