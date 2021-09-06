Источник: ЦСКА пытается бесплатно арендовать Кастильехо, «Милан» требует €1 млн
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- © Maurizio Borsari/AFLO
Об этом сообщает Николо Скира в своём Twitter. По информации источника, ЦСКА хочет бесплатно арендовать Кастильехо без права выкупа. «Милан» же не готов отпускать испанца бесплатно и намерен выручить за его аренду хотя бы €1 млн. Также итальянцы были бы не против включить в контракт Самуэля с ЦСКА опцию выкупа игрока за €7 млн.
В прошлом сезоне Кастильехо провёл 43 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.
Ранее ЦСКА предложил за 17-летнего бразильца €10 млн.