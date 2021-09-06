Torcedores: ЦСКА предложил за 17-летнего бразильца €10 млн

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Московский ЦСКА предпринял попытку приобрести форварда бразильского «Атлетико Минейро» Савио

Как сообщает Torcedores, московский клуб предложил за 80 процентов прав на 17-летнего футболиста €10 млн. Но сделке помешало то, что предложение было сделано слишком поздно. Бразильский клуб получил его, когда до закрытия трансферного окна в России осталось несколько пару дней. Учитывая логистические проблемы и отсутствие времени на согласования деталей сделки, стороны решили прекратить переговоры.

В текущем сезоне Савио сыграл за «Атлетико Минейро» 12 матчей, результативными действиями не отметился. Его с клубом рассчитан до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что Кастильехо не перейдёт в ЦСКА из «Милана».

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