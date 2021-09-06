Sport24: Кастильехо не перейдёт в ЦСКА из «Милана»

Трансфер форварда «Милана» Саму Кастильехо в московский ЦСКА не состоится.

Переговоры по приобретению 26-летнего испанского футболиста зашли в тупик, сообщает Sport24.

Дело в том, что столичный клуб отказывается арендовать полузащитника. Армейцев интересует приобретение футболиста, а «Милан» это не устраивает.

Источник утверждает, что переговоры практически завершены. Трансферное окно закрывается 7 сентября. За это время вряд ли получится договориться о трансфере игрока.

Кастильехо выступает за «Милан» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 43 матчах за итальянский клуб. В нынешнем сезоне он лишь однажды появился на поле, на одну минуту.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Милан» пока не достигли договорённости по Кастильехо.