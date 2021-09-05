Источник: ЦСКА и «Милан» пока не достигли договорённости по Кастильехо

Московский ЦСКА пока не достиг соглашения с «Миланом» о переходе испанского вингера Саму Кастильехо.

Об этом сообщает в Twitter журналист Даниэле Лонго. Московский клуб намеревается взять футболиста в аренду с правом выкупа. Сам 26-летний вингер согласен на переезд в Россию.

Кастильехо выступает за «Милан» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 43 матчах за итальянский клуб. В нынешнем сезоне он лишь однажды появился на поле, проведя одну минуту.

Ранее сообщалось, что Кастильехо перейдёт в ЦСКА.