Источник: ЦСКА и «Милан» пока не достигли договорённости по Кастильехо
- Reuters
Об этом сообщает в Twitter журналист Даниэле Лонго. Московский клуб намеревается взять футболиста в аренду с правом выкупа. Сам 26-летний вингер согласен на переезд в Россию.
Кастильехо выступает за «Милан» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 43 матчах за итальянский клуб. В нынешнем сезоне он лишь однажды появился на поле, проведя одну минуту.
Ранее сообщалось, что Кастильехо перейдёт в ЦСКА.