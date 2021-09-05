Источник: ЦСКА и «Милан» пока не достигли договорённости по Кастильехо

Короткая ссылка
Московский ЦСКА пока не достиг соглашения с «Миланом» о переходе испанского вингера Саму Кастильехо.
Источник: ЦСКА и «Милан» пока не достигли договорённости по Кастильехо
  • Reuters

Об этом сообщает в Twitter журналист Даниэле Лонго. Московский клуб намеревается взять футболиста в аренду с правом выкупа. Сам 26-летний вингер согласен на переезд в Россию.

Кастильехо выступает за «Милан» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 43 матчах за итальянский клуб. В нынешнем сезоне он лишь однажды появился на поле, проведя одну минуту.

Ранее сообщалось, что Кастильехо перейдёт в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить