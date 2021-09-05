Milan News: Кастильехо перейдёт в ЦСКА

Испанский нападающий «Милана» Саму Кастильехо готов перейти в московский ЦСКА на правах аренды.

Об этом сообщило издание Milan News. По информации источника, в скором времени 26-летний форвард присоединится к московскому клубу.

Кастильехо в минувшем сезоне в составе «Милана» провёл 43 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Футболист перешёл в миланский клуб в 2018 году. Ранее он выступал за «Малагу» и «Вильярреал».

Ранее сообщалось, что ЦСКА достиг договорённости с «Миланом» об аренде Кастильехо.