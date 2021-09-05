Football Italia: столичный ЦСКА арендует Кастильехо у «Милана»

Короткая ссылка
Московский ЦСКА достиг договорённости с итальянским «Миланом» об аренде испанского крайнего полузащитника Самуэля Кастильехо.

«Переговоры завершены. ЦСКА достиг соглашения с «Миланом» об обычной аренде Кастильехо без права выкупа», — сообщает Football Italia.

Однако 26-летний Кастильехо пока не принял решение о переезде в Россию.

Кастильехо в минувшем сезоне в составе «Милана» провёл 43 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. По сообщениям СМИ, сумма трансфера Кастильехо может составить €8 млн.

Ранее сообщалось, что Кастильехо не попал в заявку «Милана» на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить