Football Italia: столичный ЦСКА арендует Кастильехо у «Милана»

Московский ЦСКА достиг договорённости с итальянским «Миланом» об аренде испанского крайнего полузащитника Самуэля Кастильехо.

«Переговоры завершены. ЦСКА достиг соглашения с «Миланом» об обычной аренде Кастильехо без права выкупа», — сообщает Football Italia.

Однако 26-летний Кастильехо пока не принял решение о переезде в Россию.

Кастильехо в минувшем сезоне в составе «Милана» провёл 43 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. По сообщениям СМИ, сумма трансфера Кастильехо может составить €8 млн.

Ранее сообщалось, что Кастильехо не попал в заявку «Милана» на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.