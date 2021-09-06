«Ждём и надеемся, что сможем улететь»: как футболист «Локомотива» не может покинуть Гвинею из-за мятежа

Из-за произошедшего в Гвинее военного переворота был отменён футбольный матч местной национальной команды со сборной Марокко в рамках отборочного турнира на чемпионат мира. Марокканской команде пришлось экстренно уехать из страны. При этом для гвинейских игроков границы закрыты, в том числе для нападающего «Локомотива» Франсуа Камано. В клубе рассказали, что поддерживают с ним связь и пытаются добиться его возвращения.

Военный переворот, произошедший в Гвинее, привёл к негативным последствиям как для мирового футбола, так и для российского. В стране был отменён матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, а московский «Локомотив» в настоящий момент не может вернуть себе своего нападающего Франсуа Камано, который ранее приехал в страну для участия в игре.

6 сентября в столице Гвинеи Конакри должен был состояться матч между местной национальной командой и сборной Марокко в рамках второго раунда африканской квалификации. Однако за день до этого военные свергли президента страны Альфа Конде. Мятежники объявили о роспуске парламента, отмене действия Конституции, закрытии границ и введении комендантского часа на территории Гвинеи.

В воскресенье на улицах Конакри была слышна стрельба, что в разговоре со СМИ подтвердил главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич. Днём он рассказал L'Équipe, что команде разрешили покинуть страну, но некоторое время у неё не было возможности безопасно добраться до аэропорта.

«Мы в отеле, весь день рядом слышны выстрелы. Мы ждём разрешения, чтобы поехать в аэропорт, но пока что не можем этого сделать. Самолёт ждёт нас, но нам нельзя уезжать. Дорога до аэропорта займёт от 45 минут до часа. Когда снаружи слышны выстрелы, безопасность не гарантирована на 100%. Мне сказали, что есть вероятность переноса игры в Марокко, но я не знаю. Пока что мы застряли, посмотрим, что будет дальше. Мы ждём. Надеюсь, мы вернёмся в Марокко до конца дня», — сказал Халилходжич.

Позднее посольство Марокко обеспечило сборной безопасную дорогу к аэропорту, и вечером футболисты смогли вылететь домой. В Африканской конфедерации футбола (CAF) объявили, что матч перенесён на неопределённый срок.

«Текущая политическая и связанная с безопасностью ситуация в Гвинее является нестабильной. За ней пристально следят в CAF и Международной федерации футбола (ФИФА). Чтобы обеспечить безопасность игроков и защитить официальных лиц, ФИФА и CAF решили отложить отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между Гвинеей и Марокко, который должен был состояться в Конакри 6 сентября. Информация о переносе будет доступна позже», — заявили в CAF.

Судьба игроков сборной Гвинеи, большинство из которых играет в Европе, пока остаётся неясной. Из-за того что военные закрыли границы, они лишились возможности покинуть страну и вернуться в расположение своих клубов. Среди тех, кто оказался в таком затруднительном положении, были и полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, и брат Поля Погба Флорентен, и игрок «Локомотива» Франсуа Камано.

В московской команде поспешили заверить болельщиков, что будут добиваться возвращения своего нападающего. На данный момент клубу удаётся только поддерживать с ним связь.

«Локомотив» прилагает все усилия, чтобы нападающий железнодорожников смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. Напомним, что из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны, где сейчас находится наш игрок. ФК «Локомотив» предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своём доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», — сообщили в «Локомотиве».

Сам футболист, чей гол ранее принёс его сборной ничью в матче с Гвинеей-Бисау, рассказал, что находится в безопасности. Ни он сам, ни его родные не пострадали во время переворота. Он поблагодарил «Локомотив» за оказанную в эти дни поддержку.

«Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведёт переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, всё в порядке. Знаю, что «Локомотив» ведёт активнейшую работу для моего прибытия в Москву. Огромное спасибо клубу за это! Мы ждём и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах», — сказал Камано «Спорт-Экспрессу».

Помочь с организацией возвращения футболиста в Россию вызвался футбольный агент Дмитрий Селюк, известный по своей работе с африканскими игроками. Он заявил, что, хотя военные и закрыли границы, возможность выехать из страны остаётся.

«У меня были подобные ситуации. Был, конечно, не военный переворот, действия происходили в Кот-Д'Ивуаре. Да и в Африке практически невозможно закрыть границы, поэтому всегда можно найти выход из положения. Например, Нигерия была в своё время закрыта, некоторые ребята переезжали на автобусе в Бенин и улетали оттуда. Если я сейчас скажу, где и какой человек переходил границу, будет не совсем этично. Я уверен, что этот вопрос можно решить. Просто нужно обратиться к тем людям, которые могут помочь «Локомотиву» и Франсуа. Скажу так: если «Локомотив» обратится ко мне — вывезу Камано из Гвинеи!» — заявил Селюк «Чемпионату».