«Локомотив» сделал заявление о ситуации с Камано в Гвинее

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Московский «Локомотив» находится на связи с нападающим Франсуа Камано, который оказался в Гвинее по время государственного переворота.
«Локомотив» сделал заявление о ситуации с Камано в Гвинее
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Футбольный клуб «Локомотив» предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своём доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте «Локомотива».

Форвард железнодорожников Франсуа Камано оказался в Гвинее в связи с вызовом в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

5 сентября в Гвинее случился вооружённый переворот. Группа лиц захватила президента Альфу Конде и приостановила авиасообщение в стране.

Ранее сообщалось, что Камано может не вернуться в Москву из-за переворота в Гвинее.

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