СМИ: Форвард «Локомотива» Камано может не вернуться в Москву из-за переворота в Гвинее

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Гвинеи Франсуа Камано может не вернуться в расположение клуба из-за государственного переворота на родине.

Об этом сообщил «Чемпионат». По информации источника, футболист был вызван в Гвинею на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, но из-за госпереворота рискует задержаться в стране.

5 сентября в Гвинее случился вооружённый переворот. Группа лиц захватила президента Альфу Конде и приостановила авиасообщение в стране.

В связи с этим был отменён матч с Марокко в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча должна была состояться 6 сентября.

25-летний форвард провёл за сборную Гвинеи 36 матчей, в которых забил шесть мячей.

Ранее «Локомотив» обыграл московский ЦСКА в товарищеском матче.