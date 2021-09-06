Хет-трик Бэйла в Казани, промах Жоржиньо с пенальти в Базеле и разгром Армении: чем завершился 5-й тур отбора к ЧМ-2022

Уэльс в добавленное арбитром время вырвал победу над Белоруссией в Казани благодаря хет-трику Гарета Бэйла. Действующие чемпионы Европы итальянцы не реализовали пенальти в матче со Швейцарией и довольствовались ничьей. Бельгия разгромила Чехию в сотой игре Ромелу Лукаку за сборную. А Армения на выезде пропустила шесть безответных мячей от Германии. Как завершился пятый тур отбора к ЧМ-2022 — в материале RT.

Тяжёлая победа Уэльса

Первый матч игрового дня отборочного этапа ЧМ-2022 состоялся в Казани. Именно здесь на стадионе «Центральный» решила провести две сентябрьские игры сборная Белоруссии из-за запрета УЕФА на полёты в страну. В воскресенье визит в Россию едва не помог соседям набрать очки в противостоянии с Уэльсом. У них были все шансы на успех, ведь валлийцы в преддверии встречи испытывали серьёзные кадровые проблемы: Тайлер Робертс, Итан Ампаду и Брэндон Купер не получили визы, а несколько других футболистов не приехали из-за травм и коронавируса.

Зато Гарет Бэйл вышел на поле и повёл команду к победе. В самом начале игры он заработал пенальти и сам его реализовал. Белорусы ответили двумя голами за две минуты в середине первого тайма. К обоим оказался причастен Виталий Лисакович. Сначала нападающий «Локомотива» точно пробил с одиннадцатиметровой отметки, а затем ассистировал Павлу Седько.

Однако после перерыва британцам удалось спастись. И вновь на первый план вышел Бэйл. На 69-й минуте он реализовал ещё один пенальти, а на 93-й принёс гостям тяжёлую победу. После его не самого опасного удара мяч в руках не удержал Сергей Черник. Таким образом, звезда «Реала» не только отличилась в составе национальной команды впервые за почти два года, но и оформила второй хет-трик. А после финального свистка Бэйл раскритиковал состояние газона на «Центральном», подчеркнув, что он оказался «очень мягким и сухим».

Исторический рекорд Италии

А вот Италии вырвать победу над Швейцарией на выезде так и не удалось — 0:0. Хозяева взяли реванш за разгром в финальной стадии Евро-2020. Нынешний перерыв на матчи сборных вообще складывается для действующих чемпионов континента не слишком удачно, ведь несколько дней назад они разошлись миром с Болгарией — 1:1. «Скуадра адзурра» по-прежнему располагается на первом месте в группе С и на четыре балла опережает швейцарцев, но те имеют две встречи в запасе и по потерянным очкам опережают лидера.

Судя по статистике, фаворит должен был отпраздновать успех в Базеле, ведь гости нанесли 11 ударов, семь из которых пришлись в створ (у оппонента — два). Однако настоящий кураж в этот вечер поймал Ян Зоммер, который ловил всё, что летело в его ворота. Чего стоит хотя бы один момент в начале поединка, когда голкипер не позволил реализовать выход один на один Доминико Берарди.

Правда, сразу после перерыва форвард исправился и заработал пенальти. Однако Зоммер и в этой ситуации выручил команду. Помог ему и Жоржиньо, который пробил слабо и практически по центру. По окончании встречи Роберто Манчини лишь оставалось посетовать, что мяч просто не хотел идти в сетку. Российские болельщики же могут отметить, что бывший рулевой «Зенита» не смог обыграть экс-наставника «Спартака» Мурата Якина.

Единственным приятным моментом для сборной Италии стал мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии. Действующие чемпионы Европы не знают осечек на протяжении 36 матчей и переписали достижения Бразилии (1993—1996) и Испании (2007—2009), которые не уступали в 35 встречах кряду.

Удачный юбилей Лукаку

Если Италия и Швейцария продолжают борьбу за прямую путёвку на ЧМ, то в квартете E она практически завершилась. Перед очным матчем в Брюсселе Чехия отставала от Бельгии всего на три очка и в случае победы догоняла хозяев. Коллектив Ярослава Шильгавы был вправе надеяться на удачный исход, ведь первая встреча оппонентов в рамках квалификации весной завершилась вничью (1:1), причём фавориту пришлось отыгрываться.

Однако на этот раз борьбы не получилось, а хозяева открыли счёт уже на восьмой минуте. Символично, что отличился Ромелу Лукаку, проводивший сотую игру в составе «красных дьяволов». А данный гол стал для него 67-м за сборную.

В довершение всех бед травму получил основной вратарь чехов Томаш Вацлик. Два оставшихся мяча пропускал уже Индржих Станек. Для начала Эден Азар впервые с ноября 2019-го поразил ворота соперника в футболке национальной команды. А затем Алексис Салемакерс отметился дебютным голом в составе сборной. Причём помог ему отличиться всё тот же Лукаку. Также необходимо отметить Ханса Ванакена, который дважды ассистировал партнёрам. Всего в его активе в текущей квалификации значатся семь баллов за результативность (3 + 4). По данному показателю он обошёл даже Лукаку (5 + 1).

Унизительный разгром от Германии

Разгром был зафиксирован и в противостоянии Германии и Армении. Подопечные Хоакина Капарроса отлично начали отборочный этап и в первых четырёх матчах набрали десять очков из 12 возможных. Однако в воскресенье Бундестим поставила зарвавшегося соперника на место — 6:0.

Подробно описывать происходившее в этой встрече не имеет смысла. Немцы имели подавляющее преимущество и могли забивать даже больше. Они владели мячом 72% времени и нанесли 23 удара, 11 из которых пришлись в створ. В пассиве соперника — три и один соответственно.

Интрига в данном поединке умерла уже в дебюте, когда Серж Гнабри оформил дубль за десять минут. К перерыву Армения пропустила ещё дважды, позволив отличиться Марко Ройсу и Тимо Вернеру. Затем Йонас Хофман отметился красивым дальним ударом — 5:0.

После этого фаворит сбавил обороты, но в концовке всё же сделал счёт теннисным. Отрадно, что соорудили гол футболисты, которых смело можно назвать будущим сборной. 19-летний дебютант Карим Адейеми огорчил Давида Юрченко с передачи 18-летнего Флориана Вирца. Таким образом, немцы вышли на первое место в квартете J. Сборная Армении опустилась на второе и на одно очко опережает Румынию.

Отметим, что в отчётный игровой день хватало других крупных результатов. Так, Польша также разгромила Сан-Марино с разницей в шесть мячей — 7:1, а Адам Букса оформил хет-трик.

В свою очередь, сборная Грузии потерпела поражение от Испании — 0:4. Наконец, с аналогичным счётом Андорра проиграла Англии.

Историческое событие в Исландии

Нынешний отборочный турнир сборная Исландии вряд ли может занести себе в актив. Боевитая команда, которая совсем недавно влюбляла в себя болельщиков на чемпионате мира в России, в первых пяти матчах потерпела три поражения и практически потеряла шансы на поездку в Катар.

Однако в последних двух играх команды произошли по-настоящему исторические события. В первой состоялся дебют Андри Гудьонсена, сына легенды местного футбола Эйдура Гудьонсена, который в настоящий момент трудится в штабе сборной. Отец лично напутствовал сына перед выходом на поле. Во второй 19-летний нападающий фарм-клуба «Реала» «Кастильи» вновь вышел на замену в концовке, а спустя две минуты забил первый мяч и спас исландцев от поражения.

Таким образом, в сборной заиграло уже третье поколение Гудьонсенов. В 1996-м Эйдур дебютировал, вступив в игру по ходу матча с Эстонией. Причём заменил он своего отца Арнора. Теперь же он передал эстафету Андри.