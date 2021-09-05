Бензема заявил, что сборная Франции пробьётся в финальную стадию ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема оценил шансы своей национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года.

«У сборной Франции нет опасений, что мы можем не выйти из группы в отборе ЧМ-2022», — цитирует Бензему Eurosport.fr.

Он также отметил, что команде нужно играть более вертикально. Бензема заявил, что матч с Финляндией станет для него особенным, потому что на нём будет присутствовать его семья.

4 сентября сборная Франции в гостях сыграла вничью с Украиной. Матч завершился со счётом 1:1.

Бензема выступает за сборную Франции с 2007 года. С 2015 по 2021 года он не вызывался в национальную команду.

Ранее нападающий сборной Украины Александр Ярмоленко рассказал, что с Францией невозможно играть первым номером.