Бензема заявил, что сборная Франции пробьётся в финальную стадию ЧМ-2022

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Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема оценил шансы своей национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года.
Бензема заявил, что сборная Франции пробьётся в финальную стадию ЧМ-2022
  • Reuters

«У сборной Франции нет опасений, что мы можем не выйти из группы в отборе ЧМ-2022», — цитирует Бензему Eurosport.fr

Он также отметил, что команде нужно играть более вертикально. Бензема заявил, что матч с Финляндией станет для него особенным, потому что на нём будет присутствовать его семья. 

4 сентября сборная Франции в гостях сыграла вничью с Украиной. Матч завершился со счётом 1:1. 

Бензема выступает за сборную Франции с 2007 года. С 2015 по 2021 года он не вызывался в национальную команду. 

Ранее нападающий сборной Украины Александр Ярмоленко рассказал, что с Францией невозможно играть первым номером. 

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