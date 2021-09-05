Ярмоленко: с Францией бесполезно играть первым номером

Форвард сборной Украины и английского «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча национальной команды с Францией в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Понимали, что французы будут больше владеть мячом, а нам нужно будет ждать своего шанса. С таким соперником бесполезно играть первым номером. Все ребята бились», — цитирует Ярмоленко пресс-служба УЕФА.

Он добавил, что в следующих матчах отборочного этапа ЧМ-2022 украинской команде нужно побеждать и брать три очка.

Матч между Украиной и Францией завершился со счётом 1:1.

Сборная Франции лидирует в турнирной таблице группы D, набрав девять очков. Украина с пятью очками — третья.

Ранее стало известно имя главного арбитра отборочного матча ЧМ между Россией и Мальтой.