Ярмоленко: с Францией бесполезно играть первым номером
- Reuters
«Понимали, что французы будут больше владеть мячом, а нам нужно будет ждать своего шанса. С таким соперником бесполезно играть первым номером. Все ребята бились», — цитирует Ярмоленко пресс-служба УЕФА.
Он добавил, что в следующих матчах отборочного этапа ЧМ-2022 украинской команде нужно побеждать и брать три очка.
Матч между Украиной и Францией завершился со счётом 1:1.
Сборная Франции лидирует в турнирной таблице группы D, набрав девять очков. Украина с пятью очками — третья.
Ранее стало известно имя главного арбитра отборочного матча ЧМ между Россией и Мальтой.