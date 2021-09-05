Сборная Италии по футболу установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии

В матче группового этапа квалификации к чемпионату мира — 2022 сборные Италии и Швейцарии не выявили победителя.

Встреча, проходившая на стадионе «Сент-Якоб Парк» в Базеле, завершилась со счётом 0:0.

На 53-й минуте игрок сборной Италии Жоржиньо не реализовал пенальти.

Благодаря ничьей итальянцы увеличили свою беспроигрышную серию до 36 матчей, что стало новым рекордом для национальных команд. Последний раз итальянцы проигрывали 10 сентября 2018 года сборной Португалии в Лиссабоне в рамках Лиги наций.

Ранее Испания разгромила Грузию в отборе на ЧМ-2022.