Хет-трик Бэйла помог Уэльсу обыграть Белоруссию в матче отбора к ЧМ-2022

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира по футболу — 2022 сборная Уэльса одержала победу над командой Белоруссии.

Встреча, проходившая в Казани на стадионе «Центральный», завершилась победой валлийцев со счётом 3:2.

У сборной Уэльса все три мяча на счету Гарета Бэйла. У белорусской команды отличились Виталий Лисакович и Павел Седько.

После трёх сыгранных матчей Уэльс занимает третье место в группе, имея шесть очков. Белоруссия идёт четвёртой, набрав три очка после четырёх встреч.

Ранее Бензема заявил, что сборная Франции пробьётся в финальную стадию ЧМ-2022.