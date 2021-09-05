Хет-трик Бэйла помог Уэльсу обыграть Белоруссию в матче отбора к ЧМ-2022
- Reuters
Встреча, проходившая в Казани на стадионе «Центральный», завершилась победой валлийцев со счётом 3:2.
У сборной Уэльса все три мяча на счету Гарета Бэйла. У белорусской команды отличились Виталий Лисакович и Павел Седько.
После трёх сыгранных матчей Уэльс занимает третье место в группе, имея шесть очков. Белоруссия идёт четвёртой, набрав три очка после четырёх встреч.
Ранее Бензема заявил, что сборная Франции пробьётся в финальную стадию ЧМ-2022.