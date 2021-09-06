«СЭ»: Камано не обращался в посольство России в Гвинее

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Российское посольство в Гвинее прокомментировало ситуацию с форвардом «Локомотива» Франсуа Камано, который не может вылететь в Москву из-за государственного переворота на родине.
«СЭ»: Камано не обращался в посольство России в Гвинее
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Ни футболист, ни его представители к нам не обращались. В настоящий момент авиасообщение с Конакри приостановлено», — передаёт слова представителей посольства «Спорт-Экспресс».

Форвард «Локомотива» Камано оказался в Гвинее в связи с вызовом в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

5 сентября в Гвинее произошёл вооружённый госпереворот. Группа лиц захватила президента Альфа Конде и приостановила авиасообщение в стране.

Ранее форвард Камано рассказал, что «Локомотив» пытается вывезти его из Гвинеи. 

 

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