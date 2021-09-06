Камано рассказал, что «Локомотив» пытается вывезти его из Гвинеи

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Гвинеи Франсуа Камано прокомментировал ситуацию с государственным переворотом на родине.

«Знаю, что «Локомотив» ведёт активнейшую работу для моего прибытия в Москву. Огромное спасибо клубу за это! Мы ждём и надеемся, что сможем улететь нашими рейсами», — цитирует Камано «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что в настоящий момент с ним и его семьёй всё в порядке.

Форвард «Локомотива» Камано оказался в Гвинее в связи с вызовом в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

5 сентября в Гвинее произошёл вооружённый госпереворот. Группа лиц захватила президента Альфа Конде и приостановила авиасообщение в стране.

Ранее агент Дмитрий Селюк рассказал, что он может помочь «Локомотиву» вывезти Франсуа Камано из Гвинеи.