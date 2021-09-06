Селюк: если «Локомотив» обратится ко мне — вывезу Камано из Гвинеи

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что он может помочь московскому «Локомотиву» вывезти Франсуа Камано из Гвинеи, где произошёл государственный переворот.

«Скажу так: если «Локомотив» обратится ко мне — вывезу Камано из Гвинеи. Даже, если говорить проще, сейчас из-за пандемии ничего не двигалось. Люди ехали через другие страны. Если в Гвинее всё закрыто, через соседнее государство можно улететь», — цитирует агента «Чемпионат».

Он также рассказал о подобном опыте в прошлом, когда удавалось вывезти спортсменов. Селюк предлагает Камано пересечь ближайшую границу на автобусе или машине, а затем улететь в Москву.

Форвард «Локомотива» Франсуа Камано оказался в Гвинее в связи с вызовом в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

5 сентября в Гвинее произошёл вооружённый госпереворот. Группа лиц захватила президента Альфа Конде и приостановила авиасообщение в стране.

Ранее «Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с Камано.