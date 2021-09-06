«Игроки должны оставаться в изоляции»: почему был прерван матч между Бразилией и Аргентиной в отборе на ЧМ-2022

Матч между сборными Бразилии и Аргентины в Сан-Паулу был остановлен в самом начале после вмешательства представителей местных властей. Четырёх игроков гостевой команды обвинили в игнорировании обязательного карантина для тех, кто недавно находился в Великобритании. В ФИФА заявили, что матч приостановлен на неопределённый срок. После произошедшего аргентинская делегация покинула Бразилию.

Матч сборных Бразилии и Аргентины в рамках отбора на чемпионат мира — 2022 был отмечен грандиозным скандалом, который мог произойти только во время пандемии коронавируса. Игра была прервана вскоре после стартового свистка из-за того, что четырёх аргентинских игроков заподозрили в нарушении правил пересечения границы и игнорировании обязательного карантина.

Встреча двух главных южноамериканских сборных сама по себе является большим событием для футбола, а в этот раз к ней было приковано особое внимание. Во-первых, совсем недавно Бразилия и Аргентина играли в финале Кубка Америки — и тогда команда Лионеля Месси одержала победу на чужой территории. Во-вторых, две команды лидируют в турнирной таблице отборочного турнира, причём Бразилия до сих пор не потеряла ни одного очка. В-третьих, болельщикам было интересно увидеть, как в Сан-Паулу сыграют друг против друга Месси и Неймар, снова представляющие один клуб. В связи с повышенным интересом к игре её даже начали в удобное для европейских зрителей время.

Но праздник футбола не состоялся. Уже на шестой минуте у скамеек запасных начались волнения, хотя на поле не происходило ничего такого, из-за чего можно было бы негодовать. Главному судье Хесусу Валенсуэле пришлось прервать игру, чтобы навести порядок, но ему это не удалось. На поле вышли несколько человек, среди которых были не только тренеры и персонал сборных, но и посторонние на матче люди. Спустя пару минут сборная Аргентины отправилась в раздевалку, а на поле остался только Месси, который вместе с Неймаром пытался выяснить, что стало причиной разбирательств.

Вскоре мировые СМИ облетела сенсационная новость. Оказалось, что на поле выходили представители Национального бразильского агентства по санитарному надзору (Anvisa). Они намеревались задержать четырёх аргентинских футболистов за то, что они не прошли обязательный 14-дневный карантин после прибытия из Великобритании. Речь шла об игроках «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндиа, а также о футболистах «Тоттенхэма» Кристиано Ромеро и Джовани Ло Чельсо. В том, что они проигнорировали требования бразильского законодательства, не могло быть сомнений — все четверо за неделю до этого принимали участие в матчах Английской премьер-лиги.

Поначалу в сборной Аргентины отрицали возможные нарушения. Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа заверил, что его подопечные соблюдали все требования протокола.

«Ни о какой лжи не может быть и речи, потому что все турниры в Южной Америке проводятся согласно единому санитарному регламенту. Органы здравоохранения каждой страны утвердили протокол, которому мы безукоризненно следовали. Произошедшее сегодня прискорбно для футбола и создаёт очень плохой имидж для игры. Четыре человека вышли на поле, чтобы прервать игру и сделать официальное заявление», — сказал Тапиа.

Однако глава Anvisa Антонио Барра Торрес заявил, что аргентинские футболисты при въезде в Бразилию из Венесуэлы, где они проводили предыдущий матч, не предоставили информацию о том, что до этого находились в Великобритании. Он отметил, что игроков необходимо депортировать.

«При заполнении декларации о состоянии здоровья аргентинские футболисты не сообщили, что за последние 14 дней были в Великобритании — одной из стран, на которую распространяются ограничения на въезд в Бразилию. Эта декларация не была представлена. Они должны были представить правдивые данные, но не сделали этого. Мы поняли это сразу же, как только они прибыли в Бразилию. Мы сообщили игрокам, что они должны оставаться в изоляции, не принимая участия в матче. Но они этого не сделали. Если бы они соблюдали национальные правила, ничего этого бы не произошло», — цитирует Торреса Ole.

По данным TyC Sports, полиция намеревалась задержать футболистов ещё в гостинице до начала матча, но сторонам удалось достичь договорённости, что игра состоится, после чего сборная Аргентины отправилась на стадион. Но затем сотрудники правопорядка всё-таки прервали уже начавшуюся игру.

Интересно, что все четыре аргентинца из АПЛ не должны были вообще отправляться в сборную по распоряжению лиги. Но они договорились с клубами, что проведут только по две игры, а затем отбудут обязательный для посетивших Южную Америку карантин и пропустят ближайший тур чемпионата Англии. При этом в Бразилии не оказалось ни одного футболиста из АПЛ.

В итоге задерживать футболистов не стали. Вся национальная команда Аргентины покинула стадион и направилась в аэропорт, откуда незамедлительно вылетела на родину. Международная федерация футбола (ФИФА), под чьей эгидой проходил матч, объявила о приостановке игры на неопределённый срок.

«ФИФА может подтвердить, что после решения официальных лиц отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между Бразилией и Аргентиной был приостановлен. Более подробная информация будет представлена позже», — заявили в ФИФА.

В AFA по итогам произошедшего отметили, что футболисты находились на территории Бразилии уже третий день, и за это время можно было уладить разногласия, не доводя ситуацию до остановки матча. В организации ещё раз заверили, что игроки соблюдали медицинский регламент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

«AFA глубоко разочарована приостановкой встречи между сборными Аргентины Бразилии в Сан-Паулу. Как и Бразильская конфедерация футбола, AFA удивлена действиями Anvisa после начала игры. Следует отметить, что делегация сборной Аргентины находилась на территории Бразилии с 8 часов утра 3 сентября, соблюдая все текущие санитарные протоколы, предусмотренные КОНМЕБОЛ для нормального проведения квалификационных соревнований на ЧМ-2022. После доклада представителей КОНМЕБОЛ и арбитра встречи материалы будут переданы в компетентный орган ФИФА в соответствии с действующими правилами. Футбол не должен жить такими эпизодами, которые подрывают спортивный дух столь важного соревнования», — заявили в AFA.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони тоже пожаловался на то, что правоохранительные органы не смогли вовремя сообщить о нарушении со стороны его игроков и предотвратить скандал. Он отметил, что до появления сотрудников Anvisa на поле его команде не предъявляли никаких обвинений в нарушении бразильского законодательства.

«Я здесь, чтобы наша страна узнала, что произошло. Меня эта ситуация сильно расстраивает. Я не хочу искать виновных. Произошло что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться. Сегодня должен был случиться праздник, чтобы все насладились игрой лучших футболистов мира. Хочу, чтобы жители Аргентины поняли, что я как тренер хочу защитить своих игроков. Ни разу за всё время нам не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже», — сказал Скалони.