«Есть спортивная дискриминация»: почему «Зенит» требует от Малкома, Клаудиньо и Барриоса вернуться из сборных

Петербургский «Зенит» потребовал от Малкома, Клаудиньо и Вильмара Барриоса, чтобы они покинули свои сборные и вернулись в расположение клуба. Это связано с тем, что легионеры рискуют пропустить матч Лиги чемпионов с «Челси» из-за действующих в Британии ограничений на въезд из ряда стран. Петербуржцы обратились за содействием к УЕФА и предложили провести игру на нейтральном поле или сделать исключение для этих игроков. Футбольный агент Деннис Лахтер полагает, что российский клуб может подвергнуться санкциям за возвращение своих игроков.

Санкт-петербургский «Зенит» оказался в непростой ситуации: на свой первый матч Лиги чемпионов с «Челси» клуб может отправиться без нескольких игроков из Южной Америки. Бразильцы Малком и Клаудиньо, а также колумбиец Вильмар Барриос сейчас находятся в расположении сборных, откуда они не смогут приехать в Англию без соблюдения строгих требований карантина. В связи с этим клуб потребовал от футболистов покинуть национальные команды и вернуться в Россию.

Такие осложнения возникли в связи с тем, что в Великобритании действуют ограничения на въезд из-за пандемии коронавируса. Бразилия и Колумбия, как и ещё 60 стран, находятся в так называемом «красном списке». Для тех, кто приезжает оттуда в Великобританию, действует десятидневный запрет на въезд в страну. Он распространяется даже на тех, кто полностью вакцинирован. Ожидать разрешения на въезд можно только в специальном карантинном отеле.

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Матч «Зенита» и «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов пройдёт 14 сентября в Лондоне. И чтобы попасть на него, футболисты должны уже 4-го числа покинуть территорию стран из «красного списка» и въехать в Англию из более благополучных, по мнению британской стороны, государств. Россия находится в «жёлтом списке», для приезжих оттуда действуют только требования по отрицательным тестам на COVID-19.

Строгие ограничения привели к тому, что ещё 24 августа Английская премьер-лига официально запретила футболистам отправляться в страны «красного списка» вместе со своими сборными. Это требование касалось около 60 игроков из почти всех клубов АПЛ. Футбольная ассоциация Англии пыталась договориться с правительством о том, чтобы сделать исключение для футболистов, но добиться этого не удалось.

Спустя два дня после этого состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, каким клубам в ближайшие недели придётся посещать Англию и тоже соблюдать определённые ограничения на въезд. К тому времени Клаудиньо и Барриос уже вошли в списки своих сборных и были обязаны прибыть в их расположение. Малком получил вызов 27 августа и тоже присоединился к сборной Бразилии, которая из-за решения АПЛ недосчиталась девятерых игроков.

Позднее «Зенит» потребовал от своих футболистов вернуться в Россию, о чём сообщили СМИ в Южной Америке. По данным Globo, Малком и Клаудиньо обсудили возникшую ситуацию с главным тренером Тите и согласились вернуться в клуб. При этом в Бразильской конфедерации футбола заявили, что будут жаловаться на сине-бело-голубых в ФИФА.

«Мы выражаем несогласие с действиями «Зенита» и направили официальную жалобу в ФИФА, приложив документы, направленные российским клубом конфедерации и спортсменам. Мы обратились в ФИФА, чтобы все грозящие «Зениту» санкции были применены в соответствии с правилами», — заявили в Бразильской конфедерации футбола.

В Колумбии ответили российскому клубу отказом возвращать Барриоса, сообщило Blu Radio. При этом, по информации журналиста ESPN Хулиана Каперы, колумбиец сыграет только в двух матчах из трёх запланированных — 2 сентября с Боливией и 5-го с Парагваем. Если так всё и произойдёт, Барриос будет вынужден пропустить поездку в Лондон на игру с «Челси».

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Когда о возникших коллизиях сообщили СМИ, в «Зените» подтвердили, что испытывают трудности с возвращением своих игроков их Южной Америки. Генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что обратился за помощью с разрешением возникших споров с бразильской и колумбийской сторонами.

«Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ — с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Челси». Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

Он добавил, что «Зенит» также устроило, если бы в Англии всё-таки предоставили исключение для спортивных делегаций или перенесли матч на нейтральное поле, как это нередко происходило в прошлом сезоне. В таком случае Малком, Клаудиньо и Барриос могли бы остаться в своих сборных на протяжении всего сентябрьского окна.

Известный футбольный агент Деннис Лахтер в разговоре с RT отметил, что в истории футбола ещё не было подобных инцидентов. Он допустил, что ситуация может привести к санкциям в отношении «Зенита», но пока говорить об этом рано. Если же клубу так и не удастся вернуть себе игроков в срок, то для него это станет ощутимой потерей.

«Сложилась странная ситуация, которую ещё недавно сложно было представить, связанная с пандемией и регулированием в Англии въезда из стран «красной зоны», в которых оказались три игрока «Зенита». Если они будут находиться в карантине меньше срока, то их могут просто не пустить, хотя они являются ведущими игроками. «Зенит» просто будет ослаблен в таком случае. Очевидно, что есть спортивная дискриминация, поэтому клуб воспользовался правом преждевременного возврата, чтобы игроки успели вернуться в расположение и получить возможность поехать в Англию. «Зенит» пытается урегулировать данную ситуацию с ФИФА и УЕФА, дебаты идут, насколько я знаю. Можно ожидать разного развития событий. Схожих ситуаций в истории мы пока не наблюдали. Очевидно, что на примере ситуации с «Зенитом» будет создан прецедент, на который будут опираться в дальнейшей практике», — сказал Лахтер.