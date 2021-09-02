Семак рассказал, что часто повышает голос в раздевалке «Зенита»

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что часто повышает голос на игроков в раздевалке.
Семак рассказал, что часто повышает голос в раздевалке «Зенита»
  • Reuters

«Я достаточно часто повышаю голос в раздевалке. Главное, чтобы тебя понимали. Надо уметь чувствовать футболистов изнутри, готовы они или нет. Работа наставника не прекращается ни на минуту. После каждого матча не можешь заснуть, анализируешь. Мысли крутятся в голове, и ни на минуту не прекращают вертеться», — цитирует Семака РИА «Новости».

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — на первом месте с 14 очками.

Ранее Семак назвал задачу «Зенита» в Лиге чемпионов.

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