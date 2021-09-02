Уткин отреагировал на слова Мутко про «Динамо Португалию» и лимит на легионеров

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на слова бывшего президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, который высказался на тему возможной отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Эх, Виталий Леонтьевич, может, не стоило? А что, пресловутое «Динамо Португалия» — это что, был успешный проект? Или его разрушил лимит? Нет, была идиотская затея, из которой ничего не вышло. Эта история как раз говорит о том, что в отсутствие лимита дураков жизнь вполне успешно наказывает…» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Напомним, что в настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми легионеров.

Ранее Уткин поделился мнением о ничьей сборной России в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с Хорватией.