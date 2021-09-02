Уткин сравнил сборную России Карпина с командой Черчесова

Короткая ссылка
Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о ничьей сборной России в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с Хорватией.
Уткин сравнил сборную России Карпина с командой Черчесова
  • © РФС

«Самый главный вопрос — показал ли Карпин то, что обещал. Он ведь говорил, что ничья его устроит, хотя, конечно, сборная будет играть на победу. Больше всего всем запомнилось его обещание играть смело», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Комментатор сравнил сборную России Карпина с командой Черчесова.

«Я думаю, что по сравнению с тем, что мы видели на чемпионате Европы, команда играла гораздо смелее. При всей дани уважения к смелой тактике мы избежали поражения в этом матче. Ничья — справедливый итог», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить