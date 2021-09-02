В Госдуме отреагировали на ничью в матче отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв поделился мнением о ничьей национальной команды в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с Хорватией.

«Мне матч понравился. Не было стыдно за сборную России. Мы увидели новую команду, на которую было интересно смотреть», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, футболисты сборной России выглядели не хуже, чем хорваты.

«У Карпина достаточно амбициозные и интересные планы, но ему есть над чем работать. Надеюсь, что с его приходом ситуация в сборной изменится», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия.