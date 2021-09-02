Дюков прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия
«Неплохой матч. Ожидания оправдались», — цитирует Дюкова «Чемпионат».
Также президент РФС ответил на вопрос, чего он ждёт от сборной дальше.
«Нужно побеждать. Местами сегодня была смелая игра, но хотелось бы, чтобы её было больше», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.
Ранее президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин отреагировал на ничью в матче отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия.