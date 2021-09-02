Дюков прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о ничьей сборной России в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Хорватии.

«Неплохой матч. Ожидания оправдались», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Также президент РФС ответил на вопрос, чего он ждёт от сборной дальше.

«Нужно побеждать. Местами сегодня была смелая игра, но хотелось бы, чтобы её было больше», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин отреагировал на ничью в матче отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия.