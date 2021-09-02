Прядкин отреагировал на ничью в матче отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия
«Для первой игры играли смело. Возможно, встреча была немного дерзкая. В матче удивил напор. Видимо, у Карпина есть талант мотиватора», — цитирует Прядкина «Чемпионат».
Президент РПЛ выразил надежду, что сборная России попадёт на чемпионат мира.
«Мы надеемся, что команде по силам выйти на чемпионат мира. Результат этой игры неплохой», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии, также с семью очками, на первой позиции.
Ранее Карпин прокомментировал ничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.