Возвращение Гризманна, покупка Камавинги и отъезд Крала: пять главных трансферов последнего дня летнего периода дозаявок

Форвард Антуан Гризманн вернулся в «Атлетико» после двух не самых удачных лет в «Барселоне», а каталонцы взяли ему на замену нападающего «Севильи» Люка де Йонга. «Челси» арендовал на сезон полузащитника сборной Испании Сауля Ньигеса, а «Вест Хэм» усилил состав хавбеком «Спартака» Алексом Кралом. В свою очередь, «Реал» приобрёл у «Ренна» многообещающего полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавингу, оформив первый трансфер с января 2020 года.

Ностальгический

Антуан Гризманн («Барселона» ⇒ «Атлетико»)

Сумма трансфера: €10 млн (аренда) + €40 млн (обязательный выкуп)

Последний день периода дозаявок в ведущих европейских чемпионатах традиционно полон громких трансферов. Не стало исключением и нынешнее окно, хотя большинство известных футболистов перешли в другие клубы на правах аренды. Одним из них стал нападающий Антуан Гризманн, вернувший в мадридский «Атлетико» после двух не самых удачных сезонов в «Барселоне».

По информации Diario Sport, действующий чемпион Испании уже заплатил за француза €10 млн, а полноценный выкуп контракта обойдётся ему ещё в €40 млн.

Насколько известно, переговоры между «Атлетико» и «Барселоной» проходили довольно непросто. В каталонском клубе длительное время настаивали на включении в сделку молодого португальского форварда Жоау Феликса, но мадридцы были категорически против. В то же время позволить себе полноценную покупку «матрасники» также не могли, вследствие чего всё свелось к разговорам об аренде. Но и здесь всё шло не слишком гладко. Из-за задержки при осуществлении перехода Сауля в «Челси» трансфер Антуана удалось провернуть лишь «на флажке».

Возвращение Гризманна в «Атлетико» кажется насколько интригующим, настолько и странным. Во многом из-за того, что оно произошло именно сейчас, после ухода Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен». В его отсутствие француз мог стать лидером «Барселоны», но вместо этого предпочёл отправиться в Мадрид. И не факт, что он прогадал. Диего Симеоне отлично осведомлён о его сильных сторонах и наверняка с лёгкостью встроит его в команду. Вопрос лишь в том, как на его приезд отреагируют болельщики, вряд ли простившие ему побег в Каталонию.

Неожиданный

Люк де Йонг («Севилья» ⇒ «Барселона»)

Сумма трансфера: бесплатно (аренда)

После ухода Гризманна «Барселоне» ожидаемо требовалось усиление в атакующую линию. Но вряд ли кто-либо ожидал, что клуб остановится на кандидатуре Люка де Йонга. Ещё пару лет назад было сложно предположить, что форвард калибра голландца получит приглашение от сине-гранатовых, но в условиях финансового кризиса бесплатная аренда может стать одной из немногих возможностей укрепить состав.

Насколько известно, де Йонг является креатурой главного тренера блауграны Рональда Кумана, хорошо знакомого с ним по работе в сборной Нидерландов. За этот период габаритный нападающий десять раз выходил на поле, причём лишь однажды — в старте, и записал на свой счёт один забитый мяч.

Наиболее вероятно, что в «Барселоне» де Йонга также рассматривают в качестве игрока подмены, а шанс попасть в стартовый состав ему может представиться лишь в случае травмы конкурентов. И именно сейчас предпосылок к этому больше всего. Ансу Фати, Усман Дембеле и Серхио Агуэро продолжают восстанавливаться от повреждений, из-за чего место третьего форварда остаётся незанятым. Не исключено, что на первых порах Люк составит тройку с Мемфисом Депаем и Мартином Брейтуэйтом, а после возвращения вингеров в строй перекочует на скамейку.

Нелогичный

Сауль Ньигес («Атлетико» ⇒ «Челси»)

Сумма трансфера: €4 млн (аренда) + €35 млн (опция выкупа)

Слухи о возможном уходе Сауля начали ходить летом. Прошлый сезон получился для хавбека не самым успешным. Он стал заметно реже попадать в основу, в связи с чем заметно сократилось его игровое время (2673 минуты вместо 4246 год назад), а следом вниз поползла и результативность. За прошлый соревновательный год он набрал всего четыре (2 + 2) очка по системе «гол + пас» и ожидаемо не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.

В СМИ говорили об интересе к нему со стороны «Ювентуса», «Баварии», «Ливерпуля» и ПСЖ, при этом наиболее предметно обсуждался обмен на Гризманна в «Барселону». В ходе переговоров обговаривались различные варианты, согласно которым сине-гранатовые могли заполучить не только хавбека, но и одного из пары фланговых защитников «Атлетико» — Ренана Лоди или Марио Эрмосо, но в итоге сделка сорвалась.

Впоследствии на горизонте появился «Челси», который и получил футболиста в аренду на сезон с правом выкупа. Тем не менее, приобретение Сауля вызывает серьёзные вопросы в связи с обилием качественных исполнителей в средней линии лондонского клуба. За место в центре поля испанцу придётся бороться с Жоржиньо, Н’Голо Канте и Матео Ковачичем, что кажется для него довольно непростой задачей. Поэтому не исключено, что в Лондоне Сауль будет оказываться на скамейке ещё чаще, чем в Мадриде.

Многообещающий

Эдуардо Камавинга («Ренн» ⇒ «Реал»)

Сумма трансфера: €55 млн

В то время, как «Барселона» латает дыры в составе, «Реал» работает на перспективу. Не сумев договориться с «Пари Сен-Жермен» о покупке Килиана Мбаппе, мадридцы решили усилить среднюю линию, которой уже давно требовалась свежая кровь. Разбавить трио Тони Кроос — Лука Модрич — Каземиро постарается Эдуардо Камавинга, к 18 годам уже успевший переписать несколько рекордов. Сначала он стал самым молодым дебютантом, а затем и самым юным автором гола в истории сборной Франции.

Причём долгое время главным претендентом на Камавингу считался именно ПСЖ. В прессе сообщалось, что столичный клуб рассчитывает приобрести полузащитника летом 2022 года, а сам игрок рассматривает в качестве продолжения карьеры либо Париж, либо Ла Лигу. В итоге «Реал» сработал на опережение и, возможно, не только приобрёл талантливого футболиста, но и подготовил почву для подписания Мбаппе. Наличие соотечественника в составе может стать дополнительным аргументом в ходе переговоров с Килианом, который уже успел положительно отреагировать на переход Эдуардо.

Центральный полузащитник точно добавит Карло Анчелотти вариативности в центре поля, а впоследствии может стать основным игроком на долгие годы. Камавинга способен закрыть как позицию центрального, так и опорного хавбека, хорош в продвижении мяча как за счёт дриблинга, так и передач. Очень силён и в оборонительных действиях, что лишь подтверждает седьмое место в Лиге 1 по числу успешных отборов в прошлом сезоне (70).

Долгожданный

Алекс Крал («Спартак» ⇒ «Вест Хэм»)

Сумма трансфера: €3,5 млн (аренда)

Безусловно, для мирового футбола трансфер чешского полузащитника может не иметь огромного значения, но для Российской премьер-лиги это настоящее событие. Об уходе Крала из «Спартака» говорилось на протяжении всего прошлого сезона и, наконец, трансфер состоялся.

Как и большинство вышеназванных коллег, Алекс сменил клуб на правах аренды, и как минимум ближайший сезон будет выступать вместе с бывшим игроком ЦСКА Николой Влашичем.

Вариант с «Вест Хэмом» кажется одним из наиболее подходящих для Крала как минимум по той причине, что в стане «молотобойцев» ему будет довольно просто адаптироваться. И не только потому, что Дэвид Мойес проповедует силовой стиль с акцентом на «физику», но и благодаря наличию в команде его товарищей по сборной Чехии. Томаш Соучек и Владимир Цоуфал не просто числятся в лондонском коллективе, а являются одними из его лидеров, и помогут Алексу освоиться.

Проблема может заключаться в том, что конкуренция в средней линии «Вест Хэма» довольно высока, а с покупкой Влашича стала запредельной. За место в опорной зоне Кралу придётся бороться с тем же Соучеком и Декланом Райсом — одним из лучших футболистов сборной Англии на прошедшем Евро. При этом расположиться выше ему может помешать как недостаток исполнительного мастерства, так и наличие того же Влашича, Пабло Форналса и Мануэля Лансини. На данный момент Алекс видится скорее запасным, что в условиях АПЛ не так уж и плохо. С учётом высокой интенсивности и большого числа официальных матчей у чеха наверняка будет шанс проявить себя.