Sky Sports: «Реал» не смог договориться с ПСЖ по трансферу Мбаппе

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не перейдёт в мадридский «Реал» этим летом.

Парижский клуб отклонил предложение «Реала» приобрести нападающего сборной Франции за €220 млн, сообщает Sky Sports.

Источник утверждает, что королевский клуб больше не будет пытаться купить Мбаппе этим летом.

Трансферное окно закрывается в Европе 31 августа.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал контракт с Мбаппе.