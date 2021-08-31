Sky Sports: «Реал» не смог договориться с ПСЖ по трансферу Мбаппе
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Парижский клуб отклонил предложение «Реала» приобрести нападающего сборной Франции за €220 млн, сообщает Sky Sports.
Источник утверждает, что королевский клуб больше не будет пытаться купить Мбаппе этим летом.
Трансферное окно закрывается в Европе 31 августа.
Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал контракт с Мбаппе.