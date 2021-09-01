Роналду поделился эмоциями от возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально прокомментировал возвращение в «Манчестер Юнайтед».

«Вы все знаете, что у меня фантастическая история в этом удивительном клубе. Я играл здесь в 18 лет и, конечно же, очень счастлив вернуться домой спустя 12 лет», — приводит слова Роналду пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

36-летний португалец добавил, что с нетерпением ждёт момента, когда снова выйдет на поле «Олд Траффорд».

Роналду перешёл в «Юнайтед» из итальянского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. Контракт с «красными дьяволами» подписан на два года с возможностью продления ещё на один год.

В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал». В августе 2021-го португалец вернулся в «Юнайтед».

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на возвращение Роналду «Юнайтед».