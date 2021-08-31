Нурмагомедов ответил на пост Роналду о возвращении в МЮ

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на возвращение нападающего Криштиану Роналду в английский «Манчестер Юнайтед».

«Абсолютная легенда», — написал Нурмагомедов в своём Instagram, отреагировав на публикацию Роналду.

Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из итальянского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. Контракт с «красными дьяволами» подписан на два года с возможностью продления ещё на один год.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал возвращение нападающего Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов».