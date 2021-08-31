Сульшер поделился эмоциями от перехода Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал возвращение нападающего Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов».

«Вам не хватает слов, чтобы описать Криштиану. Он не только великолепный игрок, но и великий человек. Чтобы иметь желание и способность играть на высшем уровне в течение такого длительного периода, нужен особенный человек. Я не сомневаюсь, что он продолжит впечатлять всех нас, и его опыт будет очень важен для молодых игроков в команде», — передаёт слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Он также отметил, что переход Роналду демонстрирует привлекательность клуба. В заключение Сульшер добавил, что рад возвращению португальца домой.

Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из итальянского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. Контракт с «красными дьяволами» подписан на два года с возможностью продления ещё на один год.

Ранее Криштиану Роналду поделился эмоциями от перехода в «Манчестер Юнайтед».