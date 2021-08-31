Роналду высказался о возвращении в «Манчестер Юнайтед»
- Reuters
«МЮ — клуб, который всегда занимал особое место в моём сердце, и я ошеломлён всеми сообщениями, которые получил с момента объявления о трансфере», — цитирует Роналду пресс-служба манчестерского клуба.
По словам нападающего, ему не терпится сыграть на стадионе «Олд Траффорд» перед полными трибунами и снова увидеть всех болельщиков.
«Я с нетерпением жду возможности присоединиться к МЮ после игр национальных команд и надеюсь, что впереди у клуба будет очень успешный сезон», — сказал он.
Роналду подписал с «Манчестер Юнайтед» контракт на два года с возможностью продления ещё на один год.
Ранее сообщалось, что Роналду успешно прошёл медобследование в «Манчестер Юнайтед».