Роналду высказался о возвращении в «Манчестер Юнайтед»

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Португальский нападающий Криштиану Роналду поделился мнением о переходе в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса».
Роналду высказался о возвращении в «Манчестер Юнайтед»
  • Reuters

«МЮ — клуб, который всегда занимал особое место в моём сердце, и я ошеломлён всеми сообщениями, которые получил с момента объявления о трансфере», — цитирует Роналду пресс-служба манчестерского клуба.

По словам нападающего, ему не терпится сыграть на стадионе «Олд Траффорд» перед полными трибунами и снова увидеть всех болельщиков.

«Я с нетерпением жду возможности присоединиться к МЮ после игр национальных команд и надеюсь, что впереди у клуба будет очень успешный сезон», — сказал он.

Роналду подписал с «Манчестер Юнайтед» контракт на два года с возможностью продления ещё на один год.

Ранее сообщалось, что Роналду успешно прошёл медобследование в «Манчестер Юнайтед».

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