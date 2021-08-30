Роналду успешно прошёл медобследование в «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий Криштиану Роналду перед подписанием контракта с «Манчестер Юнайтед» успешно прошёл медицинское обследование.

Как сообщает Sky Sports, контракт с 36-летним форвардом сборной Португалии будет рассчитан на два года. МЮ должен будет включить в соглашение пункт о возможности продления сотрудничества с футболистом на один год.

Роналду пока не может завершить переход в «Юнайтед» из-за отсутствия британской рабочей визы.

36-летний Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» был рассчитан до 30 июня 2022 года.

В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал». В августе 2021-го португалец вернулся в «Юнайтед».

Ранее голкипер МЮ Давид де Хеа прокомментировал возвращение Роналду в клуб.