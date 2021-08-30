Голкипер МЮ де Хеа высказался о возвращении в клуб Роналду

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал возвращение в клуб португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Мечта всех болельщиков МЮ. Просто невероятно, что он вернулся. Вы можете почувствовать атмосферу. Надеюсь, он привнесёт в нашу игру нечто особенное, чтобы команда стала лучше. Отлично, что он теперь с нами», — цитирует де Хеа официальный сайт клуба.

36-летний Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» был рассчитан до 30 июня 2022 года.

В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал». В августе 2021-го 36-летний португалец вернулся в «Юнайтед».

Ранее экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал возвращение в клуб португальского нападающего Криштиану Роналду.