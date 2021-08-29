Кин сомневается, что Роналду сумеет выиграть серьёзный трофей с «Манчестер Юнайтед»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал возвращение в клуб португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Это отличные новости для «Манчестер Юнайтед», болельщиков команды и всей АПЛ. Это отменный футболист, он всё ещё голоден до побед и приехал не только за деньгами — он уже и так очень богат. Криштиану умный парень, он вернулся в клуб, чтобы побеждать. Но не думаю, что у него получится завоевать что-то серьёзное с МЮ. С Роналду или без него — в команде всё ещё серьёзные проблемы в полузащите. Но Кубок Англии или Кубок лиги команда может взять, это более вероятно», — приводит слова Кина Sky Sports.

Роналду уже выступал за МЮ с 2003 по 2009 год. В августе 2021-го 36-летний португалец вернулся в клуб.

Ранее в сети появилось аудио разговора Роналду за несколько часов до перехода в МЮ.